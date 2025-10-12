Æ£°æÁïÂÀÎµ²¦¡¦Ì¾¿ÍVS±©À¸Á±¼£¶åÃÊ ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¡¼¥É¤¬¼Â¸½¡ª¸ø³«ÂÐ¶É¤ÇÇòÀ±¾þ¤ë¤Î¤Ï¤É¤Ã¤Á¤À¡¿¾´ý¡¦JTÇÕÆÃÊÌÂÐ¶É
¡¡¾´ýÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºJT¥×¥í¸ø¼°Àï½à·è¾¡Âè1¶É¤Ï¡¢ÅÏÊÕÌÀJTÇÕÇÆ¼Ô¡Ê41¡Ë¤ÎµÙ¾ì¤Ë¤è¤ê¡¢Æ£°æÁïÂÀÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¡Ê²¦°Ì¡¢²¦ºÂ¡¢´ýÀ»¡¢´ý²¦¡¢²¦¾¡¢23¡Ë¤ÎÉÔÀï¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£10·î12Æü¤Ë¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¤Î¥Ý¡¼¥È¥á¥Ã¥»¤Ê¤´¤ä¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥Þ¡¼¥¯¤³¤É¤âÂç²ñ¡×¤Î»²²Ã¼Ô¤òÁ°¤ËÆ£°æÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¤È±©À¸Á±¼£¶åÃÊ¡Ê55¡Ë¤¬ÆÃÊÌÂÐ¶É¤ò¼Â»Ü¡£¿¶¤ê¶ð¤Î·ë²Ì¡¢Àè¼êÈÖ¤Ï±©À¸¶åÃÊ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆ£°æ¼·´§VS±©À¸¶åÃÊ ÂÐ¶É³«»Ï»þ¤ÎÉ½¾ð
¡¡Æ£°æÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¤Ï7Ç¯Ï¢Â³7²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ç¡¢2022¡¦23Ç¯¤ËÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎJTÇÕ³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹º£´ü¤Ï¡¢½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿2²óÀï¤Çº´¡¹ÌÚÍ¦µ¤È¬ÃÊ¡Ê31¡Ë¤Ë¾¡Íø¡£½à·è¾¡¤ÏÅÏÊÕJTÇÕÇÆ¼Ô¤ÈÂÐÀïÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÉÔÀï¾¡¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£ÃíÌÜ¤Î·è¾¡Àï¤Ï¡¢11·î23Æü¤ËÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¤Î¡ÖÅìµþ¥Ó¥Ã¥¯¥µ¥¤¥È¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡±©À¸¶åÃÊ¤Ï36Ç¯Ï¢Â³36²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ç¡¢º£´ü¤Ï½éÀï¤Î1²óÀï¤Çº´¡¹ÌÚÈ¬ÃÊ¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£ËÜ¶É¤Ç¤ÏÉÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿½à·è¾¡Âè1¶É¤ËÂå¤ï¤ê¡¢¸ø³«ÂÐ¶É¤ÇÆ£°æÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¤ÈÆÃÊÌÂÐ¶É¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡Î¾¼Ô¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï¡¢Æ£°æÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¤Î14¾¡3ÇÔ¡£Ãæ¤Ç¤â2023Ç¯1¡Á3·î¤Ë¤«¤±¤ÆÁè¤ï¤ì¤¿Âè72´ü²¦¾Àï¼·ÈÖ¾¡Éé¤Ï¡¢4¾¡2ÇÔ¤ÇÆ£°æÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¤¬¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÂç·ãÆ®¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Îµ²±¤Ë¤â¿¼¤¯¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£JTÇÕ¤Ç¤ÎÂÐÀï¤Ï¡¢2022Ç¯9·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè43²óÂç²ñ°ÊÍè3Ç¯¤Ö¤ê2²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¡¼¥É¤ÎÆÃÊÌÂÐ¶É¤Ç¾¡Íø¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¤É¤Á¤é¤«¡£
¡¡JT¥×¥í¸ø¼°Àï¤ÏÁ°Ç¯ÇÆ¼Ô¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¡¢¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¼Ô¤«¤é12¿Í¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤ë¥È¥Ã¥×´ý»Î¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÀï¡£Á°Ç¯Âç²ñ¤Ï¡¢ÅÏÊÕ¶åÃÊ¤¬¹À¥¾Ï¿Í¶åÃÊ¤òÇË¤ê¼«¿È4ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£»ý¤Á»þ´Ö¤Ï³Æ10Ê¬¡¢ÀÚ¤ì¤¿¤é1¼ê30ÉÃÌ¤Ëþ¡¢³Æ5Ê¬¤Î¹ÍÎ¸»þ´Ö¡£
