¸½Ìò°úÂà¤Î°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¥ì¥¹¥ê¥ó¥°½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¶â¾ë¡ÊµìÀ¡¦Àî°æ¡ËÍü¼Ó»Ò¡Ê30¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¤¬12Æü¡¢ÀÅ²¬¸©¾ÆÄÅ»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´ÆüËÜ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥óÁª¼ê¸¢¤Î²ñ¾ì¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡ÖµîÇ¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¡È¥Þ¥Þ¤Ç¤ÎÀ¤³¦°ì¡É¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Áª¼ê¤È¤·¤Æ¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤ò·Ð¸³¤·¿Ô¤¯¤·¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ç»×¤¨¤¿¤Î¤Ç¡£¼ñÌ£¤¬¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Ç¤¤¤¤¿ÍÀ¸¤«¤Ê¤È»×¤¤¡¢È¯É½¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È°úÂàÈ¯É½¤ÎÍýÍ³¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¸ÞÎØ2Âç²ñÏ¢Â³¶â¡¢¸½Ìò°úÂàÉ½ÌÀ¤Î¶â¾ëÍü¼Ó»Ò¡Ö¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Áª¼ê¤È¤·¤Æ¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤ò·Ð¸³¤·¿Ô¤¯¤·¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡×Âè2»Ò¤ÎÇ¥¿±¤âÌÀ¤«¤¹
¶â¾ë¤ÏÁ°Æü11ÆüÌë¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖÌÀÆü¤Ï¡ÊËå¤Î¡ËÍ§¹á»Ò¤ÎÉüµ¢Àï¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ»ä¤Ï¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë·è°Õ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾Ü¤·¤¯¤ÏÌÀÆü¡¢»î¹ç½ªÎ»¸å¤Ë¤ªÏÃ¤·¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢¸½Ìò°úÂà¤Î°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÏËå¤Î¹±Â¼¡ÊµìÀ¡¦Àî°æ¡ËÍ§¹á»Ò¡Ê28¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¤¬º£Ç¯3·î¤Ë½Ð»º¸å¡¢½é¤á¤Æ¼ÂÀï¤ËÉüµ¢¡£½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë59kgµé¡Ê¥·¥Ë¥¢¤ÎÉô¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢»Ð¡¦Íü¼Ó»Ò¤¬¥»¥³¥ó¥É¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£»î¹çÁ°¤ÏËå¤Ë¿å¤òº¹¤·½Ð¤¹¤Ê¤É¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢»î¹çÃæ¤Ï¾ï¤ËÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤¿¡£1²óÀï¤òµÕÅ¾¤ÇÆÍÇË¤¹¤ë¤È¡¢½à¡¹·è¾¡¤Ç¤ÏÀ¾²¬¶ã¡ÊÅìÍÎÂç¡Ë¤Ë6-0¤Ç¾¡Íø¡£¤À¤¬½à·è¾¡¤Ç¤ÏÌÚÂ¼Èþ³¤¡ÊÆüÂÎÂçÇð¡Ë¤Ë1-4¤ÇÇÔ¤ì¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤Ï³ð¤ï¤º¡£»î¹ç¸å¤Ï¡¢¶â¾ë¤¬Éüµ¢Àï¤ò½ª¤¨¤¿Ëå¤ò¾Ð´é¤ÇÏ«¤¦»Ñ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£
»î¹ç¸å¤Î¼èºà¤Ë¤Ï»ÐËå¤Ç±þ¤¸¡¢¶â¾ë¤ÏÅìµþ¸ÞÎØ¸å¤Ë°ìÅÙ¶¥µ»¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ö»ä¤ÎÃæ¤Î¥×¥é¥ó¤Ç¸À¤Ã¤¿¤éÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Í¥¾¡¤·¤Æ¡¢åºÎï¤Ê¼¤á»þ¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¡¢²ÈÂ²¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¶á¤¤¿Í¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¤â¤¦¼¤á¤Þ¤¹¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¡ÊÂè1»Ò¤Î¡ËÇ¥¿±´ü´ÖÃæ¤Ë¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÂÎ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ¥¦¥º¥¦¥º¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£Í§¹á»Ò¤¬»ä¤¬Ç¥¿±Ãæ¤Ë»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤ê¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¶á¤¯¤Ç¸«¤¿¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆ±¤¸»ä¤Î³¬µé¤ÎÁª¼ê¤Î»î¹ç¤â¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤¦¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Ê¤È¤«¡¢²¿¤«¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÉüµ¢¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡È»ÐËå¤Ç¶â¡É¤Î²÷µó¤â¡ª
¡Ö¤Ê¤Î¤Ç¡ÊÂè1»Ò¤¬¡ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤é¡Ê¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡Ë¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤¤»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¤Ç¤âÉé¤±¤Æ½ª¤ï¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯ÀÎ¤«¤é·ù¤Ç¡¢·ë²Ì¥Ñ¥ê¤ÎÍ½Áª¤ÏÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êº£¤Þ¤Ç¡È¥Þ¥Þ¤ÇÀ¤³¦°ì¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÆüËÜ¤ÇÃ¯¤âÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤¿¤éÍýÁÛ¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£µîÇ¯¤Î10·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Î¤È¤¤Ë¡¢¤½¤ì¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤â¤¦²¿¤«Íß¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯2²ó¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤¬4²ó¡ÊÀ¤³¦°ì¤ò¡Ë¼è¤Ã¤Æ¡¢»ÐËå¤Ç¤½¤ÎÆâ1²ó¤Ï¡Ê2¿Í¤Ç¶â¥á¥À¥ë¡Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Áª¼ê¤È¤·¤Æ¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤ò·Ð¸³¤·¿Ô¤¯¤·¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ç»×¤¨¤¿¤Î¤Ç¡£»ä¤Ï¤â¤¦¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Áª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢Íß¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤â¤¦¤Ê¤¯Ëþ¤¿¤µ¤ì¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¡£¼ñÌ£¤¬¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Ç¤¤¤¤¿ÍÀ¸¤«¤Ê¤È»×¤¤¡¢È¯É½¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ç¤ÏÂè2»Ò¤ÎÇ¥¿±Ãæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¡¢¡Öº£8¤«·î¤Ç»Ò¶¡¤¬2¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤½¤³¤Î°é»ù¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Þ¤¿´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Î¤È¡¢»Ò¶¡¤ò°é¤Æ¤Ê¤¬¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Í§¹á»Ò¤Î¥³¡¼¥Á¤Ë¤â¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¥³¡¼¥Á¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ï¤º¤Ã¤È´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£
¶â¾ë¤Ï2016Ç¯¥ê¥ª¸ÞÎØ¡¢2021Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤È2Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¶µ¼¼¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤¿Î¾¿Æ¤Î±Æ¶Á¤Ç10ºÐ¤Ç¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ò»Ï¤á¡¢2013Ç¯¤ËÆ´¤ì¤ÎµÈÅÄº»ÊÝÎ¤¡¢°ËÄ´³¾¤¬ºßÀÒ¤·¤¿»ê³Ø´ÛÂç³Ø¤Ø¿Ê³Ø¡£Âç³Ø4Ç¯¤Ç¥ê¥ª¸ÞÎØ¤Ë½é½Ð¾ì¤·¡¢½÷»Ò63¥¥íµé¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
2019Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¸ÞÎØ4Ï¢ÇÆ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦°ËÄ´³¾¤È·ã¤·¤¤ÂåÉ½Áè¤¤¤òÀ©¤·¤ÆÅìµþ¸ÞÎØ¤ÎÀÚÉä¤ò³ÍÆÀ¡£2Ç¯¸å¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Åìµþ¸ÞÎØ½÷»Ò57¥¥íµé¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£Æ±Âç²ñ¤Ç¤ÏËå¤ÎÍ§¹á»Ò¤â62¥¥íµé¤ÇÍ¥¾¡¡¢»ÐËå¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¶â¾ëÍü¼Ó»Ò¡Ê¤¤ó¤¸¤ç¤¦¡¦¤ê¤µ¤³¡Ë
1994Ç¯11·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÀÐÀî¸©ÄÅÈ¨Ä®½Ð¿È¡£2016Ç¯¥ê¥ª¸ÞÎØ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°½÷»Ò63¥¥íµé¤Ç¶â¥á¥À¥ë¡£2021Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ½÷»Ò57¥¥íµé¤Ç¶â¥á¥À¥ë¡£Ëå¡¦Í§¹á»Ò¤âÅìµþ¸ÞÎØ62¥¥íµé¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡Ö»ÐËå¤Ç¶â¡×¤òÃ£À®¤·¤¿¡£2021Ç¯8·î¤Ë·ëº§¤·¡¢2022Ç¯5·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù¤ò½Ð»º¡£¤½¤Î¸å¤â¶¥µ»¤òÂ³¤±¡¢2024Ç¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢½÷»Ò59¥¥íµé¤Ç¶â¥á¥À¥ë¡¢Êì¤Ç¤âÀ¤³¦°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£