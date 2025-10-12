「シャッフルアイランド」伊藤桃々、オフショルミニワンピの“マリーちゃん風コーデ”でディズニー満喫「スタイル神」「圧倒的オーラ」
【モデルプレス＝2025/10/12】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド Season6」に出演した伊藤桃々が10月11日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーシーでの写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】伊藤桃々、美脚際立つ膝上ミニワンピ姿
伊藤は「ハロウィンディズニー」というコメントと「＃disneysea」というハッシュタグをつけ、東京ディズニーシーを訪れた際の写真を複数枚投稿。「おしゃれキャット マリーちゃん ワンホンメイクして猫耳作って」と綴り、ネコ耳ヘアで白いオフショルダーのミニワンピースに白いブーツに白いバッグのオールホワイトコーディネートを披露し、真っ直ぐに伸びた美しい脚とデコルテを見せている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎてヤバい」「天使」「スタイル神がかってる」「圧倒的オーラ」「素敵なコーデ」などと反響が寄せられている。
本番組は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった水着姿の美男美女たちが、その島に存在する「毎日必ず、もう1つの島から意中のメンバーを指名し合い、入れ替わらなければならない」というルールのもと、島間を“本能のままにシャッフル（入れ替わって）”していく、オリジナル恋愛番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころになっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】伊藤桃々、美脚際立つ膝上ミニワンピ姿
◆伊藤桃々、ネコ耳ヘア＆オフショルミニワンピ姿披露
伊藤は「ハロウィンディズニー」というコメントと「＃disneysea」というハッシュタグをつけ、東京ディズニーシーを訪れた際の写真を複数枚投稿。「おしゃれキャット マリーちゃん ワンホンメイクして猫耳作って」と綴り、ネコ耳ヘアで白いオフショルダーのミニワンピースに白いブーツに白いバッグのオールホワイトコーディネートを披露し、真っ直ぐに伸びた美しい脚とデコルテを見せている。
◆「シャッフルアイランド」
本番組は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった水着姿の美男美女たちが、その島に存在する「毎日必ず、もう1つの島から意中のメンバーを指名し合い、入れ替わらなければならない」というルールのもと、島間を“本能のままにシャッフル（入れ替わって）”していく、オリジナル恋愛番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころになっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】