学生３大駅伝開幕戦の出雲駅伝（６区間４５・１キロ）は１３日、島根・出雲市＝で開催される。今年１月の第１０１回箱根駅伝で２年連続８度目の優勝を果たした青学大の原晋監督（５８）は１２日、年度またぎの連勝に向けて「ばけばけ大作戦」を発令した。

現在、ＮＨＫ「連続テレビ小説」（通称・朝ドラ）で島根県の松江市を舞台に、小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）と妻・小泉セツをモデルとした「ばけばけ」が放送中。タイトルは小泉八雲の怪談にちなんだ「おばけ」のほか、進化を意味する「化ける」の意味もあるという。

「今回、ルーキーの神邑亮佑や飯田翔大（かいと、２年）ら出雲駅伝に初出場の選手が多い。島根県で、大化けするような活躍を期待しています。学生トップランナーの黒田朝日（４年）は、さらに大化けしてほしい。名付けて『ばけばけ大作戦』です！」原監督は高らかに発令した。

７年ぶり（６大会ぶり）５度目の出雲路制覇に向けて、マラソン日本学生記録保持者（２時間６分５秒）のエース黒田朝日を最長の最終６区（１０・２キロ）に配した。重要な１区（８・０キロ）は今年１月の箱根駅伝ではルーキーながら１０区（２３キロ）で歴代２位の１時間８分２７秒の好記録で区間賞を獲得した小河原陽琉（２年）、エース区間の３区（８・５キロ）は飯田が担う。４区（６・２キロ）には９月２４日の絆記録挑戦会５０００メートルで自己ベスト記録を３１秒５６も更新する１３分４３秒９９で走破した急成長中の神邑が登録された。

「ばけばけ大作戦」が成功なるか。青学大は、島根間から、大学駅伝界の主役を狙う。

出雲駅伝は６区間４５・１キロ。２時間少々で勝負が決するスピード駅伝。昨季の王者で全日本大学駅伝２冠の国学院大、昨季の３大駅伝すべて２位と安定した強さを持つ駒大、箱根駅伝王者の青学大、スピードランナーがそろう中大、伝統校の早大、駅伝巧者の創価大、帝京大が激しい優勝争いを繰り広げることになりそうだ。

◇青学大・原晋監督発令の大作戦シリーズと結果◇

１３年箱根駅伝 Ｚ大作戦（エース出岐雄大を切り札としてアンカーに起用。アルファベットの最後のＺが由来）８位

１４年箱根駅伝 Ｓ大作戦（９、１０区に世羅高出身の藤川拓也、竹内一輝を並べて勝負。世羅のＳが由来）５位

１５年箱根駅伝 ワクワク大作戦（原監督「初優勝できるかもしれない。ワクワクしている」。大作戦が初めて全国的に認知された）優勝

１５年出雲駅伝 青トレ大作戦（中野ジェームズ修トレーナーの指導による体幹トレーニングの効果をアピール）優勝

１５年全日本大学駅伝 あっぱれ大爆走大作戦（原監督「会見で司会者に急に振られて即興で考えた」。準備不足がたたり敗戦）２位

１６年箱根駅伝 ハッピー大作戦（原監督「選手、スタッフ、監督、コーチ、ＯＢ、ファン全員がハッピーになるレースをします」）優勝

１６年出雲駅伝 神ってるぞ青山大作戦（広島県出身の原監督がプロ野球・広島の緒方孝市監督が発した流行語をヒントに命名）優勝

１６年全日本大学駅伝 エビフライ大作戦（原監督「（開催地の）名古屋と言えばエビフリャー。頭から尻尾まで全部おいしい」）優勝

１７年箱根駅伝 サンキュー大作戦（３連覇＆３冠を目指す。原監督となって９度目の出場。感謝の気持ちで臨む）優勝

１７年出雲駅伝 陸王大作戦（原監督が出演したＴＢＳ系ドラマ「陸王」の番組宣伝？ フジテレビ系放送の出雲では相性が悪く敗戦）２位

１７年全日本大学駅伝 青山祭大作戦（学園祭シーズン。「打ち上げ花火をドンと上げたい」と意気込むも不発）３位

１８年箱根駅伝 ハーモニー大作戦（混戦必至だが、指揮者を自任する原監督は「美しいハーモニーを奏でることが出来れば勝てる」）優勝

１８年出雲駅伝 ヨロシク大作戦（出雲「４」勝目を狙う。「６」区間の総合力で勝負。ポイントは「４」区の吉田圭太。「９」度目の出雲路に臨む）優勝

１８年全日本大学駅伝 メラメラ大作戦（原監督「出雲駅伝を勝ったが、チーム全員満足していない。メラメラ燃えています」）優勝

１９年箱根駅伝 ゴーゴー大作戦（原監督「アチチ、アチ、燃えてるんだろうか！ 箱根５連覇に向けて郷ひろみさんのように燃えています」。しかし、不完全燃焼で惜敗）２位

１９年出雲駅伝 出てこい！駅伝男大作戦（原監督「レースで練習以上の力を出せる駅伝男が出てきてほしい」）５位

１９年全日本大学駅伝 私（青学大）失敗しないので大作戦（今大会を放送するテレビ朝日系人気ドラマの主演・米倉涼子の決めゼリフ）２位

２０年箱根駅伝 やっぱり大作戦（原監督「やっぱり青学大は強かった、と言わせたい」。宣言通りにＶ奪回）優勝

２０年出雲駅伝 ※新型コロナウイルス感染拡大の影響で大会中止

２０年全日本大学駅伝 コロナに負けるな！大作戦（原監督「選手、監督、大会関係者、ファン全員でコロナに勝とう！」）４位

２１年箱根駅伝 絆大作戦（原監督「未曽有のシーズンの箱根駅伝では駅伝の原点である絆を大切して戦いたい」）４位

２１年出雲駅伝 結（むすび）大作戦（原監督「縁結びの神様として名高い出雲神社からスタートするレースに団結して臨む。コロナ禍が早く終結することを願う」）２位

２１年全日本大学駅伝 男前大作戦（原監督「青学大のイケメン（男前）ランナーが『男だろ！』のかけ声で力を発揮する駒大の前でレースを進める積極策で優勝狙う」）２位

２２年箱根駅伝 パワフル大作戦（原監督「選手、マネジャー、スタッフの『力』を結集してパワフルに戦います」）優勝

２２年出雲駅伝 パチパチ大作戦（原監督「まだコロナ禍の影響で大声の応援は難しいですが、すべての学生ランナーにパチパチと大きな拍手を送っていただきたい」）４位

２２年全日本大学駅伝 プライド大作戦（前年度の箱根駅伝王者のプライドをかけて臨む）３位

２２年箱根駅伝 ピース大作戦（原監督「世界中が平和になることを願う。平和であってこそ箱根駅伝が行われることに感謝）３位

２３年出雲駅伝 イット！大作戦（５年ぶりの一等賞を狙う。出雲駅伝を放送するフジテレビ系のニュース番組「Ｌｉｖｅ Ｎｅｗｓ イット！」の番宣も兼ねる）５位

２３年全日本大学駅伝 名古屋大作戦（原監督「序盤の名古屋エリアで勝負！）２位

２４年箱根駅伝 負けてたまるか！大作戦（絶対王者の駒大にチーム一丸で強い気持ちで挑む）優勝

２４年出雲駅伝 かっとばせ！大作戦（原監督「ドジャースの大谷翔平に負けずに大学駅伝も盛り上げていきます」）３位

２４年全日本大学駅伝 イーゴ大作戦（ワシをモチーフにした青学大の公式マスコット「イーゴ」から。原監督いわく「いいゴールを目指す」というダジャレもかかっている）３位

２５年箱根駅伝 あいたいね大作戦（当時、闘病中だった故・皆渡星七（みなわたり・せな）さんへの思いを込める）優勝

２５年出雲駅伝 ばけばけ大作戦（島根県を舞台とした朝ドラにちなむ。進化を意味する「化ける」の意味も持つ）結果はいかに？