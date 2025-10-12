¡Ö15ºÐ¤ÎÏ¢¤ì»Ò¡×¤òÍ¶ÏÇ¤·¤ÆÀ¸ò¤·¤¿ÊÆ¹ñ¤Î¸µ´Ç¸î»Õ¤Î½÷¤ÎÈÈ¹Ô¡¡¡Ö¥Û¥é¡¼±Ç²è¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÂçËãÀ®Ê¬¤òµÛ°ú¤·¤Æ¡Ä¡×É×¤¬µ¢Âð»þ¤Ë¸«¤¿ºÇ°¤Î¸÷·Ê¤È¤Ï¡Ô¥Õ¥ë¥á¥¤¥¯¡õ¹õ¥¿¡¼¥È¥ë¤Ç½ÐÄî¡Õ
¡ÖÈà½÷¤Ï²æ¤¬»Ò¤òÍ¶ÏÇ¤·¤Æ¶á¿ÆÁê´¯¤ËµÚ¤ó¤ÀÈÜÎô¤Ê¾®»ùÀ°¦¼Ô¤À¡×¨¡¨¡Ë¡Äî¤Ç¼Â¤Î»Ò¤òÈÈ¤µ¤ì¤¿Êì¤¬ÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤¹¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¡£ÊÆ¡¦¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Çµ¯¤¤¿¸µ´Ç¸î»Õ¤Î½÷¤Ë¤è¤ë·ì¤Î·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Â©»Ò¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÅªµÔÂÔ»ö·ï¡£Æ±½£¤ÎºÛÈ½½ê¤Ï¸µ´Ç¸î»Õ¤Î¥¢¥ì¥¯¥·¥¹¡¦¥ô¥©¥ó¡¦¥¤¥§¡¼¥ÄÈï¹ð¡Ê35¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢Ä¨Ìò2Ç¯¤Î¼Â·º¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂáÊá¤µ¤ì¤¿¸µ´Ç¸î»Õ¤Î¥¤¥§¡¼¥ÄÈï¹ð¡£Ë¡Äî¤Ç¤Ï¥Õ¥ë¥á¥¤¥¯»Ñ¤ÇÆ²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤¿
¡¡Á´¹ñ»æ¹ñºÝÉôµ¼Ô¤Ï»ö·ï¤ò¤³¤¦²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯7·î26ÆüÌë¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¤¥§¡¼¥ÄÈï¹ð¤ÎÉ×¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯»á¤Ë¤ÏÅö»þ15ºÐ¤ÎÏ¢¤ì»Ò¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¤¥§¡¼¥ÄÈï¹ð¤È¥Õ¥é¥ó¥¯»á¤Î»Ò¤É¤â¤Ë·ì¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Õ¥é¥ó¥¯»á¤¬Ìë¤Ë»Å»ö¤ò½ª¤¨¤Æ²È¤Ëµ¢¤ë¤È¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¸÷·Ê¤¬ÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¥¤¥§¡¼¥ÄÈï¹ð¤Ï¤Ê¤ó¤È¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤Ç¥Û¥é¡¼±Ç²è¤òºÆÀ¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯»á¤ÎÂ©»Ò¤ÈÀ¸ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¥Õ¥é¥ó¥¯»á¤¬²È¤ËÃå¤¯¤ä¡¢Â©»Ò¤Ï²¼Ãå¤¬Â¼ó¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¥È¥¤¥ì¤Ë¶î¤±¹þ¤ß¡¢Íç¤Î¥¤¥§¡¼¥ÄÈï¹ð¤Ï¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤ò¤Ï¤ª¤ë¤Î¤¬¤ä¤Ã¤È¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥Õ¥é¥ó¥¯»á¤Ï¡Ø°ìÂÎ²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡ª¡Ù¤ÈÀä¶«¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥§¡¼¥ÄÈï¹ð¤ÏÀ¸òÁ°¤ËÂ©»Ò¤ÈÂçËãÀ®Ê¬¤ÎTHC¤òµÛ°ú¤·¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥²¡¼¥à¤Ë¶½¤¸¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ë¥Û¥é¡¼±Ç²è¤Î´Õ¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÌäÂê¤Î¹Ô°Ù¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¥¤¥§¡¼¥ÄÈï¹ð¤Ï¹Ô°Ù¤ÎºÇÃæ¡¢¡Ö¥ª¡¼¡¢¥á¥ó¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬18ºÐ¤À¤Ã¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡£¤Þ¤À¼ã¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¤¥§¡¼¥ÄÈï¹ð¤Ï¹Ô°Ù¤ËµÚ¤Ö¿ô½µ´ÖÁ°¤«¤éÂ©»Ò¤ËÀÅª¤Ê¥¸¥ç¡¼¥¯¤ò¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Â©»Ò¤ò"¾®¤µ¤Ê¤ª¤â¤Á¤ã¤ÎÃË¤Î»Ò"¤È¸Æ¤ó¤À¤ê¡¢¼«¿È¤¬¤É¤ì¤À¤±ÍßµáÉÔËþ¤Ê¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·«¤êÊÖ¤·ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»ö·ïÍâÆü¤ÎÄ«¤Ë¤ÏÅÅÏÃ¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¤¸¤ã¤Þ¤¬Æþ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¤¥§¡¼¥ÄÈï¹ð¤ÏºòÇ¯11·î¤ËÂáÊá¤µ¤ì¡¢´Ç¸î»Õ¤Î»ñ³Ê¤ò¤Ï¤¯Ã¥¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Á°½Ð¤Îµ¼Ô¤ÏºÛÈ½¤Î·Ð²á¤ò¤³¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¤¥§¡¼¥ÄÈï¹ð¤ÏÅö½é¡¢²ÈÄíÆâ¤Ç»ÙÇÛÅª¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ë¼Ô¤Ë¤è¤ëÀÅªË½¹Ô¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¡¢¤³¤ì¤ÏºÇÂç¤Ç½ª¿È·º¤ª¤è¤Ó1Ëü¥É¥ë¡ÊÌó150Ëü±ß¡Ë¤ÎÈ³¶â¤¬²Ê¤µ¤ì¤ëÂè°ìµé¤Î½Åºá¤Ç¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥¤¥§¡¼¥ÄÈï¹ð¤Ïº£Ç¯8·î¡¢¤è¤ê·º¤Î·Ú¤¤12¡Á16ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤¹¤ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤«¤Ä¤ß¤À¤é¤ÊË½¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïºá¤òÇ§¤á¤ë»ÊË¡¼è°ú¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¯»á¤ÎÂ©»Ò¤È¼Â¤ÎÊì¿Æ¤Ï¡¢Â©»Ò¤¬¾Ú¸ÀÂæ¤ËÎ©¤Ä¤Î¤ò²óÈò¤¹¤ë¤³¤È¤òÍ¥Àè¤·¡¢¥¤¥§¡¼¥ÄÈï¹ð¤Î»ÊË¡¼è°ú¤ò»Ù»ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ºÛÈ½½ê¤â»ÊË¡¼è°ú¤òÇ§¤á¡¢Ä¨Ìò2Ç¯¤Ë²Ã¤¨¤ÆGPS¤Ç¤Î°ÌÃÖ´Æ»ë¤Ê¤É¤òÈ¼¤¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò2Ç¯¡¢¤Þ¤¿ÀÈÈºá¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î10Ç¯´Ö¤ÎÊÝ¸î´Ñ»¡½èÊ¬¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡È½·è»þ¡¢¥¤¥§¡¼¥ÄÈï¹ð¤Ï¥Õ¥ë¥á¥¤¥¯¤Ç¹õ¤Î¥¿¡¼¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤òÃå¤ÆË¡Äî¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢É½¾ð¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯È½·èÊ¸¤ÎÆÉ¤ß¾å¤²¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡ËÁÆ¬¤Î°úÍÑ¤Ï¡¢ºÛÈ½¤ÎÃæ¤Ç¡¢Èï³²¼Ô¤Î¼ÂÊì¤¬¡Ö¥¤¥§¡¼¥ÄÈï¹ð¤Ë¤Ï²¿¤ÎÈ¿¾Ê¤â¤ß¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ±Èï¹ð¤ò¸·¤·¤¯ÈóÆñ¤·¤¿ÅÜ¤ê¤Î¸ÀÍÕ¤À¡£¥¤¥§¡¼¥ÄÈï¹ð¤ÏºÇ¸å¡¢ºÛÈ½½ê¤«¤éÈï³²¼Ô¤È°ìÀÚ¤ÎÀÜ¿¨¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦Ì¿¤¸¤é¤ì¡¢ÊÝ°Â´±¤Ë¼ê¾û¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ÆË¡Äî¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£