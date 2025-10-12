¸øÌÀ¡¦ÀÆÆ£ÂåÉ½¡¡¼«Ì±ÅÞ¤«¤é¿·¼¹¹ÔÉô¿Í»öºÆ¸¡Æ¤¤ÎÏÃ¡Ö¾¯¤·¡×¤¢¤Ã¤¿¤ÈÇ§¤á¤ë¤â¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ïº£²ó¡Ä¡×
¡¡¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¡Ê73¡Ë¤¬12ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÆüÍËÊóÆ»¡¡THE¡¡PRIME¡×¡ÊÆüÍËÁ°7¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«Ì±ÅÞ¤«¤é¿·¼¹¹ÔÉô¿Í»ö¤òºÆÅÙ¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÇ§¤á¡¢¤ä¤ê¤È¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤Ï10Æü¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤é¤È¤Î²ñÃÌ¤Ç¡¢Ï¢Î©¤«¤éÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£ÀÆÆ£»á¤Ï²ñÃÌ¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðËÜ»ÑÀª¤ÇÁê°ã¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÎÆ±¶É²òÀâ°Ñ°÷Ä¹¡¦¾¾»³½Ó¹Ô»á¤Ï¡ÖÀ¯¼£¤È¶â¤ÎÌäÂê¡¢¤³¤ì¤¬¤Þ¤¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤Þ¤À¤Ë¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ðº£¤Î¼¹¹ÔÉô¤ÎÃæ¤Ç¤â´´»öÄ¹Âå¹Ô¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿ÇëÀ¸ÅÄ¡Ê¸÷°ì¡Ë»á¤ÎÈë½ñ¤¬Î¬¼°µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¼«¸øÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ç¤Ï¹â»ÔÁíºÛ¤«¤éÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ë¿Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤¦°ìÅÙ¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¤¬¤¢¤Ã¤¿¡¢ÇëÀ¸ÅÄ»á¤Î¸òÂå¤ò¼¨º¶¤¹¤ëÈ¯¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤ä¤ê¤È¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¼ÁÌä¡£
¡¡ÀÆÆ£»á¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡£»ä¤Îµ²±¤Ç¤ÏÎëÌÚ¡Ê½Ó°ì¡Ë´´»öÄ¹¤ÎÊý¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÃ¤¬¡£¿Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃ¤¬¾¯¤·»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¸À¡£¡Ö¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤¹¤°¡¢¤¤¤ä¡¢¸ÄÊÌ¤Î¿Í»ö¤ò»ä¤¿¤Á¤Ïº£²ó°ì²ó¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤È¡£¤³¤Î¿Í¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï°ì²ó¤â¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬Ìä¤¦¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÞ¤Î´ðËÜ»ÑÀª¤Ç¤¹¤È¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢¡È¤ß¤½¤®¤ÏºÑ¤ó¤À¡É¤È¤¤¤¦¤½¤ÎÁªµó¡£¤½¤ÎÁªµó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢Îã¤¨¤ÐÍÎÏµÄ°÷¤ÎÈë½ñ¤¬µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤«¤éºÛÈ½¤Î²áÄø¤Ç¡Ê»ñ¶â¡Ë´ÔÎ®¤ò¡¢ºÆ³«¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¤Î¤Ï¤³¤Î¿Í¤À¤È¤¤¤¦¡¢º£¤â¼«Ì±ÅÞ¤Î¤¢¤ë¸øÅªÎ©¾ì¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÊý¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦»ö¼Â¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ò²òÌÀ¤¹¤ë¡¢¹ñÌ±¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¤½¤·¤ÆÆóÅÙ¤È¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÅÞ¤Î´ðËÜ»ÑÀª¤òÌä¤¦¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È²ó¸Ü¡£
¡¡¡Ö¸ÄÊÌ¤Î¿Í»ö¤ÎÏÃ¤Ï»ä¤¿¤Áº£²ó°ìÀÚ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤È¿½¤·¾å¤²¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£