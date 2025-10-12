DeNAËÒ¤¬¡Ö½Ö´Ö°ÜÆ°¡×¡¡¡È¤³¤ì¤¾¥×¥í¡É¤Î°ìÎÝÄ¶Èþ¼é¤ÇÊ»»¦¥²¥Ã¥È¡¢¥Ï¥Þ¥¹¥¿¶½Ê³¡Ö¼éÈ÷¤Î·Ð¸³ÃÍ¹â¤¤¡×
¡¡¡þ¥»CS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè2Àï¡¡DeNA¡½µð¿Í¡Ê2025Ç¯10·î12Æü¡¡²£ÉÍ¡Ë
¡¡¥×¥íÌîµå¤Î¡Ö2025¡¡JERA¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¥»¡×¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÊS)¤Ï12Æü¡¢²£ÉÍ¤ÇÂè2Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö5ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿DeNA¤ÎËÒ½¨¸çÆâÌî¼ê¡Ê27¡Ë¤¬Èþ¼é¤Ç360ÅÙÀÄ¤¯À÷¤Þ¤Ã¤¿¥Ï¥Þ¥¹¥¿¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡6²ó1»à°ìÎÝ¡£µð¿Í¡¦´Ý¤Î°ì¡¢ÆóÎÝ´Ö¤Ø¤Î±Ô¤¤ÂÇµå¤ò²£¤ÃÄ·¤Ó¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥ó¥É¤ÇÊáµå¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤ÆÆóÎÝ¤ËÁ÷µå¡£ÁÇÁá¤¯°ìÎÝ¤ËÌá¤Ã¤ÆÆóÎÝ¤«¤é¤ÎÊÖµå¤Ç´Ý¤òÊ»»¦¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£
¡¡¡È¤³¤ì¤¾¥×¥í¡É¤Î¹¥¥×¥ì¡¼¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö½Ö´Ö°ÜÆ°¤·¤Æ¤ÆÁð¡×¡Ö¥Õ¥£¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¾å¼ê¤¤¤è¤Í¡×¡Ö¼éÈ÷¤Î·Ð¸³ÃÍ¤¬¹â¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÆ°¤±¤ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈÉáÄÌ¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£