¡¡¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¥«¥Ö¥¹¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè5Àï¤¬11Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö12Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ö·³¤¬¾¡Íø¡£ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò3¾¡2ÇÔ¤È¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Ïº£µ¨¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç6ÀïÁ´ÇÔ¤È1¾¡¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÈÅ·Å¨¡É¤À¡£º£µ¨¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬6»î¹ç·×16ÆÀÅÀ¡¢31¼ºÅÀ¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÀï¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨.179¡¢ËÉ¸æÎ¨4.30¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨¤Ï.274¡¢ËÉ¸æÎ¨2.75¤È°µÅÝÅª¤Ê³«¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Âç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ÖMLB.com¡×¤Î¥µ¥é¡¦¥é¥ó¥°¥¹µ¼Ô¤¬¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç°Õ³°¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÁ´¾¡¡¢Á´ÇÔ¥Á¡¼¥àÆ±»Î¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬7ÅÙÌÜ¡£²áµî6²ó¤Î¤¦¤Á¡¢4²ó¤ÏÁ´ÇÔ¥Á¡¼¥à¤¬¥·¥ê¡¼¥º¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÈÅ·Å¨¡É¤Ë¤ä¤ê¹þ¤á¤é¤ì¤ë¤«¡ÈµÈÃû¥Ç¡¼¥¿¡É¤Ë¤¢¤ä¤«¤ê¥·¥ê¡¼¥ºÆÍÇË¤È¤Ê¤ë¤«¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Ï13Æü¡ÊÆ±14Æü¡Ë¤Ë¥Ö·³¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¤ÇËë¤ò³«¤±¤ë¡£