¡Ö¤³¤ì¤¾¥×¥íµ»¡×DeNA¡¦ËÒ½¨¸ç¤¬Á¯¤ä¤«3-6-3´°À®¤Ç¥Õ¥¡¥óÇ®¶¸¡¡²£¤ÃÄ·¤Ó¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤Ëµå¾ìÂç´¿À¼
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° CS 1st¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè2Àï DeNA-µð¿Í(12Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
DeNA¤ÎËÒ½¨¸çÁª¼ê¤¬¡¢¹¥¥×¥ì¡¼¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
5-5¤ÈÆ±ÅÀ¤Î6²óÉ½1¥¢¥¦¥È¡¢DeNA¤Î3ÈÖ¼ê¡¦Ê¿ÎÉ·ýÂÀÏºÅê¼ê¤¬µð¿Í9ÈÖ¤Î´Ý²Â¹ÀÁª¼ê¤òÂÇÀÊ¤Ë·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¥«¥¦¥ó¥È1-1¤«¤é¤Î3µåÌÜ¡¢139¥¥í¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤Ë´ÝÁª¼ê¤Ï¡¢±Ë¤®¤Ê¤¬¤é¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥é¥¤¥È¤Ø¤Î±Ô¤¤ÂÇµå¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÂÇµå¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î¼éÈ÷¤Ë¤Ä¤¯¡¢DeNAËÒÁª¼ê¤¬²£¤ÃÄ·¤Ó¤Î¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¡£Êáµå¤Î¤¢¤ÈÉ¨Î©¤Á¤Î¤Þ¤Þ2ÎÝ¤ØÁ÷µå¤·¥¢¥¦¥È¤òÃ¥¤¦¤È¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ1ÎÝ¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¡¢ÂÇ¼Ô¤â¥¢¥¦¥È¡£¸«»ö¤Ê3-6-3¤Î¥À¥Ö¥ë¥×¥ì¡¼¤ò´°À®¤µ¤»¡¢¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤Ëµå¾ì¤«¤é¤Ï³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÂç´¿À¼¤¬Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£SNS¤Ç¤ÏËÒÁª¼ê¤Î¹¥¥×¥ì¥¤¤Ë¡ÖÊ¿ÎÉ¤òµß¤¦¥Ó¥Ã¥°¥×¥ì¥¤¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤¾¥×¥íµ»¡×¡ÖËÒ¤¦¤Þ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¥×¥ì¡¼¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤é»¿¼¤¬Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£