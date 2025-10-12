¶¥¤ê¤¢¤Ã¤Æ¤â¼è¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡¡SAGAµ×¸÷³«Ëë2»î¹çÏ¢Â³¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¤âÃæÅÄ´ÆÆÄ¡Ö²ÝÂê¸«¤¨¤¿¡×
¡¡¢¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¦ÂçÆ±À¸Ì¿SV¥ê¡¼¥°½÷»Ò¡¡NECÀîºê3¡½0SAGAµ×¸÷¡Ê12Æü¡¢Àîºê»Ô¡¦ÅìµÞ¥É¥ì¥Ã¥»¤È¤É¤í¤¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¡¡SAGAµ×¸÷¤Ï2»î¹çÏ¢Â³¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¤òµÊ¤·¤Æ³«Ëë2Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥»¥Ã¥È¤ÎÃæÈ×¤Þ¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¤ê¶¥¤ê¹ç¤Ã¤¿¤¬·ë²ÌÅª¤Ë¼è¤êÀÚ¤ì¤º¡¢½ªÈ×¤Î¹¶·âÌÌ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡10µ¨¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤·¤Æ»Ø´ø¤ò¼¹¤ëÃæÅÄµ×Èþ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö²ÝÂê¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê½¤Àµ¤·¤Æ½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢¥Û¡¼¥à³«ËëÀï¤È¤Ê¤ë¼¡Àï18Æü¤Î´¢Ã«Àï¤Ç¤Îº£µ¨½é¾¡Íø¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£