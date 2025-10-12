◆ソフトバンク全体練習（12日、みずほペイペイドーム）

ソフトバンクの宮粼颯投手（25）が、15日に開幕するクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージのメンバー入りへ猛アピールを誓った。

本拠地で行われたライブBPに登板。柳田悠岐を二ゴロに仕留め、中村晃には左越え二塁打を許したものの、野村勇を右飛に仕留めた。「今やってきていることを、1軍の打者相手にどこまでできるかが目的だった。まだ制球力が足りていない感じはした」と振り返った。

東農大から2023年に育成ドラフト8位で入団し、今季途中に支配下登録を勝ち取った3年目左腕。8月には1軍で2試合に登板した。それ以降は2軍暮らしが続いたが、下を向くことはなかった。「ずっとその気持ちでいた。せっかくアピールできる機会をもらった」と今回のマウンドに上がった。

一戦必勝のポストシーズンで投げられる可能性が出てきた。そんな緊張感のある舞台での登板で晴らしたいものもある。「2軍の（優勝が）かかった場面で勝てなかったし、自分の投球がもっとできたんじゃないかなっていう悔しさがある。それを次ぶつけるチャンスがここにあるなら、（メンバーとして）乗り込めるように。できることを準備していつ呼ばれていいように準備したい」。立て続けに悔しい思いをするわけにはいかない。

今後は再び秋季教育リーグ「みやざきフェニックス・リーグ」で登板する。「CSのメンバーに入れるようにアピールしたい」。左腕が逆転で椅子をつかみとる。（鬼塚淳乃介）