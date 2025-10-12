左膝のけがで長期離脱していたJ1アビスパ福岡のDF池田樹雷人（29）が、古巣対決となる18日のアウェー町田戦での復帰に意欲を示した。12日の練習後、「そこを目指してはいる。あと1週間あるので、さらに積み上げをして、町田に対して気持ちと体の戦う準備をしていく」と意気込みを語った。

池田は2023年から町田に在籍し、昨夏、福岡に期限付き移籍。左利きのセンターバックとして活躍を期待されながら、昨年8月に移籍後初出場した際に左膝の負傷で途中交代。前十字靱帯（じんたい）と外側半月板を損傷と診断され、手術を受けた。完全移籍した今季は治療過程で2月に再び手術を受けた。

1年以上に及ぶリハビリを乗り越え、9月に全体練習に部分合流。徐々に強度を上げ、「決めるのは監督だけど、メンバーに入る準備は常にしていかないといけない」と言える段階にまでなった。

実戦復帰を目指してきた10月は偶然にも、古巣との一戦が控えるタイミング。「町田のサポーターやメンバーに会って復帰したというのを見せたい気持ちはあったけど、急ぎすぎて焦ってけがをもう一回しないように」と言い聞かせながら調整を進めてきた。

新旧の日本代表が集まり、現在6位と上位に付ける町田に対して「一人一人の能力が高い。タレントがそろってきている」と印象を語る。だが、池田にとっては「（相手）選手の特徴を分かっている部分がある」点が強みになる相手でもある。

「自分しか感じていない感覚をチームに還元できたり、町田の分析をする中で『こういうプレーが多い』とか言うことで貢献できたりするのも一つプラスになる。試合出場は目指していますけど、練習からも貢献できる、プラスになれるように取り組みたい」

前節の横浜FC戦で連敗を「5」で止めたアビスパ。現在の14位から一つでも上を目指す上で、強力なピースが加わりそうだ。（伊藤瀬里加）