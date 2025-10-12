¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤ÎÅÅ·âº§¤«¤é1Ç¯¡Ä¸µE-girls¥á¥ó¥Ð¡¼à¼ê¾è¤êÉ×¤È·ëº§1¼þÇ¯á¥Õ¥©¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö±ó¶áË¡¤¹¤´¡×¡ÖÍýÁÛ¤ÎÉ×ÉØ¤¹¤®¡×
¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡¡¸µE-girls¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÆ£°æ²ÆÎø(29)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×¤òà¼ê¤Î¤Ò¤éá¤Ë¾è¤»¤¿¤è¤¦¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢·ëº§1¼þÇ¯¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯12·î¡¢4¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖI Don¡Çt Like Mondays.¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦YU¡Ê36¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿Æ£°æ¤Ï¡¢¡Öµ¤¤Å¤±¤Ð¡¢·ëº§°ìÇ¯µÇ°¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤Ê»ä¤¿¤Á¡£²ÈÂ²¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¡£¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë½Ö´Ö¤¬Áý¤¨¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ê¥³¡¼¥Ç¤Ç´ó¤êÅº¤¦2¿Í¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¼êÁ°¤ËÎ©¤ÄÆ£°æ¤¬¡¢à¼ê¤Î¤Ò¤é¤ËÉ×¤ò¾è¤»¤ëá¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤¿Í·¤Ó¿´¤¢¤ëµÇ°Æü¥Õ¥©¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ£°æ¤Ï¡¢½÷À¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖHappiness¡×¡ÖE-girls¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£·»¤ÏWEST.¤ÎÆ£°æÎ®À±(32)¡¢»Ð¤Ï¸µE-girls¤Ç2017Ç¯¤Ë°úÂà¤·¤¿Æ£°æÇë²Ö(30)¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¡¤¤¤Ä¤âÁÇÅ¨¤ÊÉ×ÉØ¤Ç¸«¹û¤ì¤Æ¤ë¤è!¡×¡ÖÍª¤µ¤ó¤È²ÆÎø¤Á¤ã¤ó¤Î¶õµ¤´¶¤ÈÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤¬¤¤¤Ä¤â¸«¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤è¡Á¡ªËö±Ê¤¯¤ª¹¬¤»¤Ë¡×¡Ö°ì¼þÇ¯Áá¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢±ó¶áË¡¡ª¡×¤Ê¤É½ËÊ¡¤ÈÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤È¿±þ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£