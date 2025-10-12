河本結が自身初となる大台1億突破 完全Vで賞金2160万円獲得
＜スタンレーレディスホンダ 最終日◇12日◇東名カントリークラブ（静岡県）◇3281ヤード・パー36＞濃霧の影響により、9ホール短縮となった国内女子ツアーの最終ラウンド。単独トップで出た河本結がトータル14アンダーで逃げ切り、初日から首位を守る完全Vで今季2勝目、通算4勝目を挙げた。
【写真】誇らしげにトロフィーを掲げる河本結
今大会の賞金総額は1億2000万円。優勝した河本は賞金2160万円を獲得し、今季の獲得賞金額は1億929万6106万円に。これまでの獲得最高額は2024年の9891万9833円だったが、それを更新して自身初のシーズン大台突破となった。単独2位に入った岩井千怜は1056万円を獲得。3位タイの桑木志帆、福山恵梨、ペ・ソンウ（韓国）はそれぞれ720万円を加算した。ランキング1位の佐久間朱莉は9位タイで270万円を獲得。同2位の神谷そらも同じく9位タイで終えて、270万円を上積みした。
