＜速報＞初優勝へ逃げ切りなるか 勝みなみが2打リードの単独首位でラスト3ホール
＜ビュイックLPGA上海 最終日◇12日◇チージョン・ガーデンGC（中国）◇6703ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンドが進行している。2打差単独首位で出た勝みなみは、15番を終了時点で6バーディ・ボギーなしと6つ伸ばし、トータル23アンダー。念願の初優勝をかけ、後続に2打差をつけてラスト3ホールに入った。
〈写真〉勝みなみが曲がらない理由「オタ芸シャドー」って…一体なに？
2打差2位に世界ランキング1位のジーノ・ティティクル（タイ）。6打差3位には5つ伸ばした山下美夢有がつけている。日本勢は6人が出場。畑岡奈紗がトータル11アンダー・17位タイでホールアウト。吉田優利は6つ伸ばしてトータル6アンダー・27位タイ、馬場咲希はトータル8アンダー・32位タイ、竹田麗央はトータル6アンダー・40位タイで競技を終えている。今大会の賞金総額は220万ドル（約3億3568万円）。優勝者には33万ドル（約5035万円）が贈られる。
