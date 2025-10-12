節目のツアー通算10勝目を果たしたザンダー・シャウフェレ（撮影：米山聡明）

＜ベイカレントクラシック Presented by LEXUS　最終日◇12日◇横浜CC（日本）◇7315ヤード・パー71＞米国男子ツアー日本大会の最終ラウンドが終了した。トップタイで出た東京五輪金メダリストのザンダー・シャウフェレ（米国）が8バーディ・1ボギーの「64」をマーク。トータル19アンダーで節目のツアー通算10勝目を挙げた。

【写真】大ギャラリーを引き連れた松山英樹

金谷拓実はツアー自己ベストの「62」を叩き出し、トータル14アンダー・4位タイ。比嘉一貴はトータル9アンダー・18位タイ、松山英樹と米澤蓮はトータル8アンダー・20位タイだった。中島啓太はトータル4アンダー・40位タイ。石川遼は3ストローク伸ばし、トータル6オーバー・69位タイで4日間を終えた。今大会の賞金総額は800万ドル（約12億2029万円）。優勝したシャウフェレは144万ドル（約2億1965万円）を獲得した。
