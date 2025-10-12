¡Ú¾¾ºå¶¥ÎØ¡¡G3³÷À¸»á¶¿ÇÕ²¦ºÂ¶¥ÎØ¡ÛÀõ°æ¹¯ÂÀ¤¬·´»Ê¹ÀÊ¿¤ÎÇØ¸å¤«¤é¥º¥Ð¥ê¡ÖÀ¨¤¤½Å°µ¡¢ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡¾¾ºå¶¥ÎØ¤Î³«Àß75¼þÇ¯µÇ°¡Ö³÷À¸»á¶¿ÇÕ²¦ºÂ¶¥ÎØ¡×¡ÊG3¡Ë¤Ï3ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡½à·è11R¤Ï·´»Ê¹ÀÊ¿¤ÈÀõ°æ¹¯ÂÀ¡Ê41¡á»°½Å¡Ë¤Ë¤è¤ëÌ´¤Î¥¿¥Ã¥°¤¬¼Â¸½¡£¡Ö·´»Ê¡¢Àõ°æ¤òÍê¤à¤¾¡ª¡×¤ÎÀ¼±ç¤¬Èô¤ÖÃæ¡¢½ÐÀÚ¤Ã¤¿ºù°æ¤ò¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤¿·´»Ê¡£3¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç·þ¤êÀÚ¤ê¡¢Ä¾Àþ¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤ÏÇØ¸å¤ÎÀõ°æ¤¬º¹¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£2Ãå¤Ï·´»Ê¡£¤µ¤¹¤¬¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡À¨¤¤À¼±ç¤ÎÃæ¡¢ÃÏ¸µ¤Î¤ªÎ©¤ÁÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿Àõ°æ¡£¡ÖÈÖÁÈ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤éÀ¨¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ç¡Ä¡£¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢°ìÆü²á¤´¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö·´»ÊÁª¼ê¤ÏÆ»Ãæ¤ÇµÙ¤Þ¤º¡¢µÓ¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡Ê¸å¤í¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡Ë¼«Ê¬¤âÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤ÈÎÏ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤¿¡×¤ÈÀµÄ¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö»Å¾å¤¬¤ê¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÀÆü¤â¤·¤Ã¤«¤êÁö¤ê¤¿¤¤¡×¡£·è¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Èô¤ó¤À¡£