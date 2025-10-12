°úÂà¤Î¶â¾ëÍü¼Ó»Ò¡ÖËþ¤¿¤µ¤ì¤¿¡×¡¡¥ì¥¹¥ê¥ó¥°½÷»Ò¤Ç¸ÞÎØ2Ï¢ÇÆ
¡¡¥ì¥¹¥ê¥ó¥°½÷»Ò¤Ç¸ÞÎØ2Âç²ñÏ¢Â³¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Î¶â¾ë¡ÊµìÀ«Àî°æ¡ËÍü¼Ó»Ò¡Ê30¡Ë¤¬12Æü¡¢ÀÅ²¬¸©¾ÆÄÅ»ÔÆâ¤Ç¸½Ìò°úÂà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁª¼ê¤È¤·¤Æ¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤ò·Ð¸³¤·¿Ô¤¯¤·¤¿¡£µ¤»ý¤Á¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£11Æü¤Ë¼«¿È¤Î¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤ÇÉ½ÌÀ¡£Ëå¤ÇÆ±¤¸½êÂ°¤Î¹±Â¼Í§¹á»Ò¤Î¥»¥³¥ó¥É¤òÌ³¤á¤¿Âç²ñ¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡ÀÐÀî¸©½Ð¿È¤Î¶â¾ë¤Ï°¦ÃÎ¡¦»ê³Ø´Û¹â¡¢»ê³Ø´ÛÂç¤Ç¹¶¼é¤Ë°ÂÄê¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£2016Ç¯¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¸ÞÎØ63¥¥íµé¤ÇÍ¥¾¡¡£¸ÞÎØ4Ï¢ÇÆ¤Î°ËÄ´³¾¤È¤Î·ã¤·¤¤¹ñÆâÁª¹Í¤ÎËö¤ËÂåÉ½¤È¤Ê¤Ã¤¿21Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤Ï57¥¥íµé¤òÀ©ÇÆ¤·¡¢62¥¥íµé¤ÎËå¤È²Æµ¨¸ÞÎØ¤ÇÆüËÜÀª½é¤Î»ÐËå¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£