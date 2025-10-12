¸µ½ãÎõ¤Î¾®ÅÄ°æÎÃÊ¿¡¢¡È·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤Î¤¤Ã¤«¤±¡ÉÎëÌÚµþ¹á¤È30Ç¯±Û¤·¤Î½éÂÐÌÌ
¸µ½ãÎõ¤Î¾®ÅÄ°æÎÃÊ¿¡Ê54ºÐ¡Ë¤¬¡¢10·î12Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ÖÂç¹¥¤ÅìËÌ ÄêÁµ»û¤·¤ã¤Ù¤êÄâ¡×¡ÊNHKÀçÂæ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤¬½÷Í¥¡¦ÎëÌÚµþ¹á¡Ê57ºÐ¡Ë¤À¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¡¢´¶·ã¤Î½éÂÐÌÌ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢±Ç²è¡Ö±É¸÷¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¡×¤ÎÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤ÆÎëÌÚ¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¤½¤ÎËÁÆ¬¡¢ÈÖÁÈMC¤Î¾®ÅÄ°æ¤Ï¡Ö¼Â¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢¤¤ç¤¦¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡¢»ä¡¢¾®ÅÄ°æÎÃÊ¿¤¬·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÂçÀÚ¤ÊÊý¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ¤Û¤ó¤È¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¡¡¡¡
¤½¤·¤Æ¡Ö30Ç¯±Û¤·¤ÎÌ´¤¬³ð¤¦½Ö´Ö¤ò¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÎëÌÚµþ¹á¤µ¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÎëÌÚ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¾®ÅÄ°æ¤Ï²þ¤á¤Æ¡Ö¼Â¤Ï·ÝÇ½³¦Æþ¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤Þ¤º¡¢¥â¥Ç¥ë¤«¤é»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÀçÂæ¤Ç¥â¥Ç¥ë³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë»öÌ³½ê¤É¤³¤ËÆþ¤í¤¦¤«¤Ê¡Ä¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¡¢¡ÊÀçÂæ½Ð¿È¤Î¡Ëµþ¹á¤µ¤ó¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿»öÌ³½ê¤Ëµþ¹á¤µ¤ó¤Î¤ª´é¡Ê¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¥ª¥ì¤Ï¡Ø¤¢¤Ã¡ªÎëÌÚµþ¹á¤µ¤ó¤¤¤Æ¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤³¤¨¤¨¤ó¤Á¤ã¤¦¤ó¡©¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¿½¤·¹þ¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡×¤È¡¢·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡Ö¤¤¤Þ¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¸À¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤ÐÎëÌÚµþ¹á¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¡£LiLiCo¤È·ëº§¤Ç¤¤¿¤Î¤âÎëÌÚµþ¹á¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¡£¤â¤¦Á´Éô¤¬·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢´äºê²ÌÊâ¥¢¥Ê¤«¤é¡ÖÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¾®ÅÄ°æ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡ª¡Ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÀ¸¤à¤Ë¤Ï¥Ç¥«¤¹¤®¤ë¤±¤É¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤ª»ý¤Á¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¡¢´¶·ã¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¾®ÅÄ°æ¤Ï¡ÖËÍ¡¢ÀµÄ¾¤¢¤Î¤È¤·ÝÇ½³¦¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤«¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¾¡¼ê¤Ë»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤Þ¤¢30Ç¯¡¢¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤¤¤ó¤Ç¡×¤ÈÈá´ê¤òÀ®½¢¤µ¤»¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¾®ÅÄ°æ¤Ï´ØÀ¾½Ð¿È¤Ç¡¢¿À¸Í¤ÎÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½¢¿¦¤·¤¿»Å»ö¤Î´Ø·¸¤Ç23¡Á28ºÐ¤Þ¤Ç¤Î5Ç¯´Ö¡¢ÀçÂæºß½»¤À¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢±Ç²è¡Ö±É¸÷¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¡×¤ÎÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤ÆÎëÌÚ¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¤½¤ÎËÁÆ¬¡¢ÈÖÁÈMC¤Î¾®ÅÄ°æ¤Ï¡Ö¼Â¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢¤¤ç¤¦¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡¢»ä¡¢¾®ÅÄ°æÎÃÊ¿¤¬·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÂçÀÚ¤ÊÊý¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ¤Û¤ó¤È¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¡¡¡¡
¾®ÅÄ°æ¤Ï²þ¤á¤Æ¡Ö¼Â¤Ï·ÝÇ½³¦Æþ¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤Þ¤º¡¢¥â¥Ç¥ë¤«¤é»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÀçÂæ¤Ç¥â¥Ç¥ë³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë»öÌ³½ê¤É¤³¤ËÆþ¤í¤¦¤«¤Ê¡Ä¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¡¢¡ÊÀçÂæ½Ð¿È¤Î¡Ëµþ¹á¤µ¤ó¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿»öÌ³½ê¤Ëµþ¹á¤µ¤ó¤Î¤ª´é¡Ê¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¥ª¥ì¤Ï¡Ø¤¢¤Ã¡ªÎëÌÚµþ¹á¤µ¤ó¤¤¤Æ¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤³¤¨¤¨¤ó¤Á¤ã¤¦¤ó¡©¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¿½¤·¹þ¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡×¤È¡¢·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡Ö¤¤¤Þ¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¸À¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤ÐÎëÌÚµþ¹á¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¡£LiLiCo¤È·ëº§¤Ç¤¤¿¤Î¤âÎëÌÚµþ¹á¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¡£¤â¤¦Á´Éô¤¬·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢´äºê²ÌÊâ¥¢¥Ê¤«¤é¡ÖÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¾®ÅÄ°æ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡ª¡Ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÀ¸¤à¤Ë¤Ï¥Ç¥«¤¹¤®¤ë¤±¤É¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤ª»ý¤Á¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¡¢´¶·ã¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¾®ÅÄ°æ¤Ï¡ÖËÍ¡¢ÀµÄ¾¤¢¤Î¤È¤·ÝÇ½³¦¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤«¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¾¡¼ê¤Ë»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤Þ¤¢30Ç¯¡¢¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤¤¤ó¤Ç¡×¤ÈÈá´ê¤òÀ®½¢¤µ¤»¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¾®ÅÄ°æ¤Ï´ØÀ¾½Ð¿È¤Ç¡¢¿À¸Í¤ÎÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½¢¿¦¤·¤¿»Å»ö¤Î´Ø·¸¤Ç23¡Á28ºÐ¤Þ¤Ç¤Î5Ç¯´Ö¡¢ÀçÂæºß½»¤À¤Ã¤¿¡£