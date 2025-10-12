「夢を追いかけたい」夫が家に帰らない…

「夢を追いかけたい」-一番支えてほしいはずの夫が、妻の妊娠中という大事な時期にそう切り出したら…今回ご紹介するのは、家族より自分の夢を優先する夫の物語。しかし、その“夢”を追いかける夫は、次第に家に帰らなくなり…。その夢の裏に隠された、もう一つの裏切りとは？

妻の妊娠中に、突然“夢”に目覚めた夫

主人公の女性は、夫との間に新しい命を授かり、幸せな日々を送っていました。そんな矢先、夫は突然「夢を追いかけたい」と言い出します。これからお金もかかる、妻の体調も不安定なこの時期に、なぜ…？ 妻の不安をよそに、夫の“夢”への暴走は、誰にも止められない勢いで加速していくのでした。

「応援してくれるよね？」-その言葉を盾に…

妻が不安を訴えても夫の耳には届かないどころか、「俺の妻だったら、応援してくれるよね？」と、プレッシャーをかけてきます。そして、この言葉を盾に、夫の行動はエスカレート。夜遅くまでの“活動”が増え、家に帰らない日も…。妻の心には、新たな疑念が芽生え始めるのです。

妻の妊娠中という大事な時期に、家族よりも自分の“夢”を優先する夫。そのあまりにも自己中心的な姿に、読者は単なる「夢追い人」ではなく、より深刻な問題の予兆を感じ取っているようです。この身勝手な“夢”が最悪の裏切りに繋がるに違いないと…。



・自分の身勝手を奥さん側に非があるような態度は人間として終わっていると思います。…どこまでも自己中で汚い人間なんだなと思いました。

・何言ってんだコイツ ごねられる立場か？ とっとと退学して働け



第1話ではまだ描かれていないものの、シリーズタイトルから不倫を予感させるこの物語。読者は、妊娠中の妻を顧みない夫の態度を「自己中心的で汚い」と断罪。その無責任な姿に「働け」という、もっともな怒りの声が上がっています。

家族の未来を考えるべき一番大事な時期に、自分の夢を優先するパートナー。あなたなら、夫の“夢”を信じますか？ それとも、夜遅くまでの活動、増えていく言い訳…その先に待つ、最悪の裏切りに備えますか？ 妻の孤独な戦いは、まだ始まったばかりです。