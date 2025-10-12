Ç®Àï¤ò·«¤ê¹­¤²¤¿»²²Ã¼Ô

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¿ÀÆàÀî¡¦ÆîÂ­ÊÁ»Ô¤Î¡ÖÂç¸ý²ÏÀîÉß¥Ñ¡¼¥¯¥´¥ë¥Õ¾ì¡×¡Ê¹Ó°æÀ²ÃËÍý»öÄ¹¡Ë¤Ç£±£²Æü¡¢¸©Æâ³°¤«¤é£¶£³¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Æ¡ÖÎáÏÂ£·Ç¯Íý»öÄ¹ÇÕ¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ê£³£¶£È¥¹¥È¥í¡¼¥¯¥×¥ì¡¼¡Ë¡£

¡¡ÅöÆü¤ÎÌÀ¤±Êý¤Þ¤Ç¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤¿±«¤â¡¢½¸¹ç»þ´Ö¤Ë¤Ï¤ä¤ß¡¢»²²Ã¼Ô¤Ï¸µµ¤¤è¤¯¥³¡¼¥¹¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¡¢Ç®Àï¤ò·«¤ê¹­¤²¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥ÈÄ¾¸å¤ÏÇ¨¤ì¤¿¼Ç¤Ë¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤ÏÇöÆü¤âº¹¤¹¤Ê¤É¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃËÀ­¤Ï¥¹¥³¥¢£¹£·¤ÇºÂ°Âµ×»°Ïº¤µ¤ó¡¢½÷À­¤Ï£±£°£±¤Çºä°æ¤­¤è»Ò¤µ¤ó¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¡£Æ±¥Ñ¡¼¥¯¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ï¡¢£±£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥í¥ó¥°¥³¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¥É¥é¥³¥ó¡×¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£

¡¡¢¦ÃËÀ­¡¡¡Ò£±¡ÓºÂ°Âµ×»°Ïº¡¡¥¹¥³¥¢£¹£·¡Ò£²¡ÓÄá°æµ×»Î£¹£¸¡Ò£³¡Ó»³ÅÄ½ÓÃË£¹£¹

¡¡¢¦½÷À­¡¡¡Ò£±¡Óºä°æ¤­¤è»Ò¡¡¥¹¥³¥¢£±£°£±¡Ò£²¡ÓÅò»³¤Ï¤ë»Ò£±£°£¶¡Ò£³¡Ó¾®ÎÓ±É»Ò£±£°£·