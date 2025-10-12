声優の小林親弘が１２日、都内で行われた「劇場先行版 アニメ『ゴールデンカムイ』札幌ビール工場編【前編】」の公開記念舞台あいさつに出席した。

２０１４年から「週刊ヤングジャンプ」で約８年間連載された野田サトル氏の同名漫画が原作。日露戦争終結後の北海道を舞台に、莫大（ばくだい）なアイヌの埋蔵金を巡る一獲千金ミステリーだ。

本作は来年１月から放送予定のテレビアニメ最終章の序章で構成される。主人公・杉元佐一を演じる小林は「ここまでとうとうきたか、という思い。漫画をリアルタイムで読んでいて、アニメになったらどうなるんだろうなと思っていたのが、まさか劇場で見られるとは。僕もこの続きが見たい」としみじみ語った。

海賊房太郎役を務め、アニメ「ドラえもん」のスネ夫役でも知られる声優・関智一も登場した。「ゴールデン―」のアニメ版は１７年にスタートしたが「最初のオーディションを落ちて、その後も毎回オーディション受けたけど落ちた。ようやく劇場版に間に合って良かった」と告白。小林は「そうなの！？ え、知らなかった」と仰天した。

関は「（役の）房太郎は３０分潜水できて息が長いけど、俺は声優として息が長い。３０年声優やってるから」と語り、観客から拍手を浴びた。

同作は前後編の２部作で、後編は３１日に公開される。