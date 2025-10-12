Æü¸þºä46¡¡Æ£Öº²ÌÊâ¡¢ÂçÅÄÈþ·î¡¡ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç13¡¢14Æü¤Î°¦ÃÎ¸ø±é·çÀÊ¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡¡Æü¸þºä46¤Ï12Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÆ£Öº²Ì(19)Êâ¡¢ÂçÅÄÈþ·î(18)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á13¡¢14Æü¤Î°¦ÃÎ¸ø±é¤ò·çÀÊ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö10·î13Æü(·î)¡¦10·î14Æü(²Ð)¤Ë³«ºÅ¤Î ARENA TOUR 2025¡ÖMONSTER GROOVE¡×°¦ÃÎ¸ø±é¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢Æ£Öº²ÌÊâ¤ÈÂçÅÄÈþ·î¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á·çÀÊ¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö½Ð±é¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤Î¤´Íý²ò¤ò»ò¤ï¤ê¤Þ¤¹ÍÍ¡¢µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×½é¤ÎËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤ÎÆ£Öº¤Ï¡¢2022Ç¯¤Ë»Í´üÀ¸¤È¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Ë²ÃÆþ¡£24Ç¯9·î¤Î12ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë9·î18Æü¡ÖÀäÂÐÅªÂèÏ»´¶¡×¤ÇÀµ¸»»ÊÍÛ»Ò¤ÈW¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¸Þ´üÀ¸¤ÎÂçÅÄ¤Ï¡¢º£Ç¯3·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë²ÃÆþ¡£4·î¤Î²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ø±é¤Ç½é¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£