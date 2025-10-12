◇阪神大学野球秋季リーグ第5節1回戦 天理大6―2大阪体育大（2025年10月12日 ほっともっとフィールド神戸）

天理大が逆転勝利で8勝目を挙げ勝利ポイントを24に伸ばした。13日に行われる2回戦で引き分け以上なら2季ぶり28回目の優勝が決まる。また、2回戦に敗れても3ポイント差で追う大阪産業大が敗れれば優勝が決まり、天理大が敗れて大阪産業大が勝利した場合はプレーオフが行われる。

この日の試合、0―2で迎えた5回裏、四球、送りバント、ヒットで築いた1死一、三塁で9番・福島暖也（2年＝鳴門渦潮）がセーフティースクイズを決めて1点差とした。この打球処理が投野選を誘い、さらに1番・杉下海生（4年＝天理）の左前で1死満塁とチャンスが広がった。ここで2番・小池倖史郎（4年＝箕島）が初球を叩くと打球は右翼手右を越え、3人の走者が生還する逆転三塁打となった。「手応えはありました。早いカウントから打っていこうと思っていました」。春は打率・172だったが、秋は無安打試合が1試合だけと絶好調だ。打率4割以上をキープし、首位打者は視界に入ってきている。「そうですね、少しは意識しますが、それよりまず勝って優勝を決めたいですね」。学生最後のシーズン。小池のバットが最終戦でも快音を響かせる。