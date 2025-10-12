フリーアナウンサー・古舘伊知郎（70）が11日放送の日本テレビ「メシドラ 〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演。憧れの人物とのエピソードを披露した。

中学時代に聞いたラジオの深夜放送の影響で「アナウンサー、しゃべり手になりたい」と考えていたという古館アナ。当時のアナウンサーの中でも特に好きだったのが「高校大学の大先輩」であるみのもんたさんだったと明かした。

高校1年になり、みのさんが司会をしているイベントへサインをもらいに行き「みのさんみたいなしゃべり屋になりたいんです！」と言った古館に対し、みのさんは「なれるよお前なら！はい、次の方どうぞ！」と激励。「高校生で“なれるよ君は！”って調子よく言われたことはズドーンと入って。本当に学教を卒業して（アナウンサーに）なれた」と語った。

「それからみのさんの鞄持ちやり出した。局アナになってから、1年、2年くらいやってた」と回顧。「テレビ朝日の中で怒られてね…先輩アナウンサーに“他局のアナウンサーの鞄持ってんじゃねえ馬鹿野郎”って。そんな時代でした」と振り返った。