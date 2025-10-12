4Eで幅広足もラクラク、オン・オフ使える天然皮革製！【ミズノ】の万能シューズをAmazonで今すぐゲット！
圧倒的に足がラク。こだわりの設計＆天然皮革製！【ミズノ】の万能シューズがAmazonにて販売中！
【MIZUNO(ミズノ)】ウォーキングシューズ LD40 V α SWゴアテックス 防水 メンズ は、オン・オフ両方の場面で使えるオールラウンダーな一足だ。防水機能のGORE-TEXファブリクス搭載モデル。4Eタイプ。
高級感のある天然皮革でできている。
野球のグラブなど本革へのこだわりを持つスポーツメーカー・ミズノならではの上質な牛革を採用。ソフトな足当たりで履くほどに足に馴染み、革本来の風合いの変化も楽しめる。
衝撃を緩和する「クッション性」と足のグラつきを抑える「安定性」を両立したミズノ独自の波形プレート「ミズノウエーブ」を搭載。足の甲や土踏まずのフィット感、履き口の開き、かかとのホールド感など各所に工夫を凝らし、履き心地を良くしている。
ムレを抑えて爽やかな履き心地を実現。通気孔から湿気を排気して、シューズ内の湿度と温度を下げる通気システムを搭載。
さらにかかとには耐摩耗ラバーを使用し、長く愛用できるようになっている。
