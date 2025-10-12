俳優水谷豊（73）が12日、東京・テレビ朝日で同局の人気ドラマシリーズ「相棒 season24」（15日開始、水曜午後9時）ファンミーティングに登壇した。先月26日に娘で女優の趣里（35）が第1子出産を発表。初孫誕生後、初の公の場となった。

今年でシリーズ25周年を迎え、杉下右京（水谷）と亀山薫（寺脇康文）の黄金コンビも11シーズン目に突入。この日は8000人の中から抽選で選ばれた256人のファンを招待し、25年の歴史を振り返った。

この日が初のファンミーティングで「初回のファンミーティングが最終回でないことを願います」。続けて「長くやっていて『相棒』が変わった瞬間は、公園のロケで犬を連れていた女性と目が合って、犬に『右京さんよ』と話しかけていた時。犬も見るようになった。『相棒』も変わったな」と明かし、笑いを誘った。

ファンからの質問も募集し「右京さんに定年があるのか」と問われると「警視庁には間違いなく定年はあります」とにやり。そのうえで「（season24の）放送は来年3月までで、撮影は2月ぐらいまでやる。今日は皆さんからエネルギーをいただいたような気になりましたので、我々もう少し走り続けます。右京の定年退職はもうちょっと考えさせてください」と新シーズンを駆け抜ける決意を表明した。