¡þ¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°CS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸ ÆüËÜ¥Ï¥à-¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹(12Æü¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉHOKKAIDO)
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¿ùËÜÍµÂÀÏºÁª¼ê¤¬6²ó¡¢º¸ÏÓ¤Ë»àµå¤òÍá¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£°ì»þ¤Ï¼£ÎÅ¤Ë²¼¤¬¤ë¤â¡¢¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¥×¥ì¡¼¤òÂ³¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£4ÈÖµ¯ÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤¿¿ùËÜÁª¼ê¤Ï2²ó¡¢ÀèÀ©¥½¥í¤òÊü¤Ä¤Ê¤ÉÌöÆ°¡£¤·¤«¤·1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿6²ó¤Ë»àµå¤òÍá¤Ó¤Þ¤¹¡£2ÈÖ¼ê¡¦¶âÂ¼¾°¿¿Åê¼ê¤ÎÅê¤¸¤¿146¥¥í¤Î¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¬¡¼¥É¤Î¤Ê¤¤º¸ÏÓ¡£¿ùËÜÁª¼ê¤Ï»àµå¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢ÄË¤ß¤Ë´é¤ò¤æ¤¬¤áÅÝ¤ì¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¼£ÎÅ¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢³ºÅöÉô¤Ë¹õ¤¤¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤ò´¬¤¤¤Æ¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ØÅÐ¾ì¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£