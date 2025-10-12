田丸麻紀、宿題＆フェンシング稽古中の息子公開「将来が楽しみ」「リビングが綺麗すぎる」と反響
【モデルプレス＝2025/10/12】モデル・女優の田丸麻紀が10月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。子どもたちの様子を公開し反響を呼んでいる。
【写真】田丸麻紀「綺麗すぎる」自宅リビングで勉強する息子
田丸は「宿題と戦う土曜の朝」とつづり、息子がリビングで宿題をする様子を投稿。鉛筆を手に息子が真剣に取り組んでいる様子が捉えられている。また、続く投稿では長男と次男それぞれが、フェンシングの剣と防具をつけて練習をしている場面も収められており、「おきばりやす」とコメントを添えている。
この投稿には、ファンからは「リビングが綺麗すぎる」「息子さんたち成長しましたね」「一生懸命な姿にほっこり」「フェンシング姿かっこいい」「将来が楽しみ」「絶対イケメン」「お母さんの眼差し温かい」などと声が上がっている。
田丸は2012年9月、6歳上の一般男性と結婚。2014年8月に第1子長男、2018年7月に第2子次男を出産した。（modelpress編集部）
