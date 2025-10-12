Snow Man宮舘涼太、“舘様”誕生秘話を告白「当時は嫌で嫌で」「間違ってませんかと思った」
【モデルプレス＝2025/10/12】Snow Manの宮舘涼太が、10日放送のTBS系「A-Studio＋」（毎週金曜よる11時〜）に出演。ファンの間で親しまれているあだ名の誕生秘話を明かした。
【写真】Snow Man深澤、大学の同級生俳優
ファンの間で“舘様”というあだ名で親しまれている宮舘。これを受け、MCで落語家の笑福亭鶴瓶から「誰から言い出したの？舘様は」と聞かれた宮舘は「ファンの方が呼んでくださったんですよね」と告白。「（舘様と呼んでくれた）第1号目がファンの方で、お手紙を頂いたんです」と話し、ファンレターを広げたところ「“舘様へ”って書いてあって。『間違ってませんか？』と思ったんです」と“舘様”の第一印象を振り返った。続けて「“宮舘様へ”だったらわかるんですけど、“舘様へ”だったんですよ。当時は嫌で嫌で」と昔は“舘様”というあだ名が好きではなかったとぶっちゃけ。「なんで宮が抜けて、舘が残って、様が付くんだ」と当時抱いていた疑問を打ち明けた。
しかし「今の自分からしたらそのファンの方には感謝だなって思っているんですけど」とあだ名を発案してくれたファンへの思いを口にした宮舘。さらに「街を歩いていてもこうやって手を振られるんです」と優雅なお手振りを再現し「だから僕もこう手を振りかえすっていう」とエレガントなファンサービスで返していることを明かしていた。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
