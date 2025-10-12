¿´ÇÛ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ò¿¬ÌÜ¤Ë¡Ä¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥í¥ì¥¹Å·Î¶¸»°ìÏº¤¬¸¤±î¤ÎÃç¤ÎÂç¿ÎÅÄ»á¤é¤ò¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¾·ÂÔ¤¹¤ë¥ï¥±
¡Ö²¶¤¬Âç¿ÎÅÄ¤äÃ«ÄÅ¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤ä¤Ã¤¿¤é¤ß¤ó¤Ê¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡Ä¡Ä¡×
¡Ö°ÊÁ°¤À¤Ã¤¿¤é¡Ø¤¢¤¤¤Ä¤é¤È»à¤ó¤Ç¤â¸ò¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª¡Ù¤È°ÕÃÏ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ï¤½¤Î°ÕÃÏ¤âÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÅ·Î¶¸»°ìÏº¤«¤é³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ä¡¢²¶¤¬Âç¿ÎÅÄ¤äÃ«ÄÅ¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤ä¤Ã¤¿¤é¤ß¤ó¤Ê¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¡È¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥í¥ì¥¹¡É¤³¤ÈÅ·Î¶¸»°ìÏº¤µ¤ó¤À¡£¸½Ìò»þÂå¤Ë¤Ï¸¤±î¤ÎÃç¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Âç¿ÎÅÄ¸ü»á¤äÃ«ÄÅ²Å¾Ï»á¤ò¼«¿È¤Î¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¾·¤¡¢¿´ÇÛ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ò¿¬ÌÜ¤ËÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖºÇ¶á¤Ï¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤É¤ó¤É¤óÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¡Èºï¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¡É¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤Æ²áµî¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆÃ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬13Ç¯´ÖÁêËÐ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤Ï40Ç¯¶á¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤ÆÃÄÂÎ¤â»ý¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç²¶¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê¤ËÍ§Ã£¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤«¤é¥á¥¬¥Í¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎSWS¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¤È¤¤Î¶â¡ÊÊÔÃí¡§¿ô²¯±ß¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÃù¤á¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢Í§Ã£¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âº£¤´¤í¤Ï¥í¡¼¥ë¥¹¥í¥¤¥¹¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢Íª¡¹¼«Å¬¤ÊÀ¸³è¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
»×¤¦¤è¤¦¤ËÆ°¤«¤Ê¤¤ÂÎ¡¢Æü¡¹¿ê¤¨¤ò´¶¤¸¤ëÃæ¤Ç¡¢¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¡£13ºÐ¤Ç³Ñ³¦Æþ¤ê¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ·ã¤·¤¤Àï¤¤¤ÎÆü¡¹¡¢¤½¤·¤Æ°úÂà¸å¤ÎÀ¨Àä¤ÊÆ®ÉÂÀ¸³è¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¼«Ìä¼«Åú¡¢³ëÆ£¤ò·«¤êÊÖ¤¹Ãæ¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤ó¡ÈÅú¤¨¤Î¤è¤¦¤Ê¶ÃÏ¡É¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Å·Î¶¤µ¤ó¡£
¤½¤ó¤ÊÅ·Î¶¤µ¤ó¤ÎÄ¾¶á¤ÎÂç»Å»ö¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ç25Ç¯11·î£´Æü¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÀ»ÃÏ¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¶½¹Ô¤À¡£Å·Î¶¸»°ìÏº¤ÎÌ¾¤Î¤â¤È¤Ë¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃÄÂÎ¤«¤é¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼33Ì¾¤¬»²Àï¤¹¤ëÂç²ñ¡£Å·Î¶¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÈºÇ¸å¤Î¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¡É¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢Å·Î¶¤µ¤ó¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤â¤¤¤¨¤ë¶½¹Ô¤È¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢°úÂà¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É10Ç¯¤È¤Ê¤ë¡Ç25Ç¯11·î15Æü¤Ë¤Ï¡¢°úÂà»î¹ç¤Î¥ê¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤¿Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Î¹¾ì¤Ç¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ä»£±Æ²ñ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºÅ¤·¤ò¹Ô¤¦¥Õ¥§¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£¼«¿È¤Î°úÂà10¼þÇ¯¡¢Å·Î¶¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÀßÎ©15¼þÇ¯¡¢¼«¿È¤ÎÀ¸ÃÂ75Ç¯¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤Î²Ö²Ð¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤ë¡£
Å·Î¶¸»°ìÏº¡¿¤Æ¤ó¤ê¤å¤¦¡¦¤²¤ó¤¤¤Á¤í¤¦¡£1950Ç¯£²·î£²ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡°æ¸©¾¡»³»Ô½Ð¿È¡£13ºÐ¤ÇÆó½ê¥Î´ØÉô²°¤ËÆþÌç¡£ÂçÁêËÐ¤Ç¤ÎºÇ¹â°Ì¤ÏÀ¾Á°Æ¬É®Æ¬¡£1976Ç¯¤ËÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ØÅ¾¸þ¡£¥¸¥ã¥ó¥ÜÄáÅÄ¡¢¥¹¥¿¥ó¡¦¥Ï¥ó¥»¥ó¤é¤È·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¥È¥Ã¥×¥ì¥¹¥é¡¼¤Ø¡£1990Ç¯¤ËSWS¤Ø°ÜÀÒ¡¢1992Ç¯¤Ë¼«¿È¤ÎÃÄÂÎWAR¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ØÅ¾¿È¡£¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¡¢Ä¹½£ÎÏ¡¢郄ÅÄ±äÉ§¡¢¥¶¡¦¥°¥ì¡¼¥È¡¦¥à¥¿¤é¤ÈÌ¾¾¡Éé¤ò·«¤ê¹¤²¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥í¥ì¥¹¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¡Ç15Ç¯¤ËÎ¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¤Î¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«Àï¤ò¤â¤Ã¤Æ¸½Ìò¤ò°úÂà¡£
¢£¡ØÅ·Î¶¸»°ìÏº °úÂà10¼þÇ¯µÇ°¶½¹Ô ¡Á³×Ì¿ÈôæÆ¡Á @¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ù
³«ºÅÆü»þ¡§¡Ç25Ç¯11·î£´Æü¡¡17:30 OPEN¡¿18:30 GONG
²ñ¾ì¡§Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡ÊÁ°Çä¤ê¥Á¥±¥Ã¥È¡Ë¡§¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥·¡¼¥È¡ÊÆÃÅµÉÕ¤¡Ë£³Ëü±ß ¡¢ÆÃÊÌ¥ê¥ó¥°¥µ¥¤¥É£±Ëü5000±ß ¡¢»ØÄêÀÊ8000±ß¡¢ ¾®Ãæ¹âÀ¸»ØÄêÀÊ3500±ß¡ÊÅ·Î¶¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¤ßÈÎÇä¡Ë
¢£¡ØÅ·Î¶¸»°ìÏº¥È¥ê¥×¥ë¥¤¥ä¡¼¥Õ¥§¥¹ in Î¾¹ñ¡Ù
³«ºÅÆü¡§¡Ç25Ç¯11·î15Æü
²ñ¾ì¡§Åìµþ¡¦JRÎ¾¹ñ±ØÁ° Î¾¹ñ±Ø¹¾®Ï© ÆÃÀß²ñ¾ì
»þ´ÖÂÓ¡§°ìÉô¡§11:00¡Á14:30¡ÊÍ½Äê¡Ë¡¢ÆóÉô¡§15:00¡Á18:30¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢¨ÆâÍÆ¡¦±é½Ð¤Ï³ÆÉô°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Î¾Éô»²²Ã¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡ÊÁ°Çä¤ê·ô¡Ë¡§¥×¥ì¥ß¥¢¥à´ÑÍ÷¥¨¥ê¥¢·ô¡Ê³ÆÉô¡Ë6000±ß¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¨¥ê¥¢Æþ¾ì·ô¡Ê³ÆÉô¡Ë2000±ß
¼èºà¡¦Ê¸¡§¹â¶¶¥À¥¤¥¹¥±