今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された棚に陳列された猫ちゃんたち。飼い主さんがお家の棚を見上げると、そこには上下にすっきりと収まった3匹の猫たちの姿が。視線をそろえてこちらを見ているような姿は、まるで整然と陳列された商品を眺めているみたい。思わずクスッと笑ってしまう光景です。投稿はXにて、76.1万回以上表示。いいね数は4.9万いいねを超えました。

【写真：ネコの飼い主さんがふと『棚』を見たら…】

可愛く陳列されている猫ちゃんたち

今回、Xに投稿したのは「みしゅり」さん。登場したのは、猫のみらちゃん、しゅらちゃん、りおらちゃんです。

手ごろなサイズの棚の上下にぴったり鎮座していた猫ちゃんたち。それぞれ居心地がいい場所に座っていたようです。ちょうど休憩スペースだったのかもしれません。

上下に並んでいる様子は整然としていて、ちょっとした商品棚みたい。でも、もちろん猫ちゃんたちは売り物ではなく非売品。飼い主さんの大事な家族たちです。ついつい欲しくなってしまいそうですが、鑑賞するだけにしましょう。

棚を上手に使いこなす猫たちに心癒されたX民たち

可愛く棚に陳列されていた猫ちゃんたち。その様子を見たXユーザーたちからは、「おりこうさんですね」「順番に撫でてもいいんでしょうかね」「購入不可なんですか～。なんて罪な陳列なの」「棚は幸せ者じゃ」などの声が多く寄せられていました。どうやら多くの方が、キレイに整列されたみらちゃん、しゅらちゃん、りおらちゃんに心癒されたようですね。

Xアカウント「みしゅり」では、猫のみらちゃん、しゅらちゃん、りおらちゃんたちとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。猫まみれな日常はとても羨ましいです。

