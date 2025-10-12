◆女子プロゴルフツアー スタンレーレディスホンダ 最終日（１２日、静岡・東名ＣＣ＝６４３５ヤード、パー７２）

最終ラウンド（Ｒ）が行われ、河本結（リコー）が通算４勝目を飾った。今季は８月の北海道ｍｅｉｊｉカップに続く２勝目。初日から首位を譲らない完全優勝を果たし、優勝賞金２１６０万円を獲得した。

最終Ｒは濃霧による視界不良のため、予定より４時間遅れの午前１１時３０分に開始。セカンドカットが実施され、予選通過５４人から通算４アンダー２３位タイまでの３０人に絞られた。ツアー制施行の１９８８年以降では史上初の変則９ホール（１、９、１０、１１、１４、１５、１６、１７、１８番）の短縮競技で争われ、河本は４バーディー、ボギーなしと４つ伸ばし、通算１４アンダーで制した。

優勝インタビューの一問一答は以下の通り。

◆河本に聞く

―最終日に勝ち切った

「昨日も雨の中だったけど、たくさんの方が応援してくださって、熱い声援を送ってくれたおかげで優勝できたと思います」

―霧の中で待つ時間も長かった

「待つ時間にいろんな感情が出てくるので、本を読んだり、寝たりして時間を過ごしました」

―９ホール短縮競技で４バーディーを奪った

「優勝とかあまり考えずに、とにかく１打１打全力で目の前のできることをやっていった積み重ねが優勝という結果になって、本当にうれしい限りです」

―米ツアー参戦選手が多く出場した中で勝ちきった

「それは、もうめっちゃうれしいです。自分がアメリカに行ってたのもありますし、アメリカから凱旋して帰ってきて、一緒に戦えるのはすごい幸せなこと。みんな疲れもあると思うけど、こうやって勝てたことは自信になると思います」

―自身初の年間複数回優勝となった。今後に向けて

「私もみんなも一生懸命頑張って、これからも女子ゴルフの楽しさを届けていくので、ぜひ会場に来て応援していただけたらうれしいと思います」