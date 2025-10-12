◆第１回アイルランドＴ・Ｇ２（１０月１２日、東京競馬場・芝１８００メートル、良）

「アイルランドトロフィー府中牝馬Ｓ」から改称して第１回開催となった牝馬限定重賞は１６頭で争われ、４番人気のラヴァンダ（４歳、栗東・中村直也厩舎、父シルバーステート）が、道中は中団、直線で外から伸び、ゴール前で差し切って初代女王に輝いた。勝ちタイムは１分４５秒７。

前走の仲秋Ｓ・３勝クラスから連勝での初タイトル。昨年は牝馬３冠路線を歩み、今年は格上挑戦で阪神牝馬Ｓ、府中牝馬Ｓはともに３着。今回が８度目の重賞挑戦だった。岩田望来騎手は葵Ｓ（アブキールベイ）に続く今年重賞５勝目。

２着は６番人気のアンゴラブラック（戸崎圭太騎手）、３着は５番人気のカナテープ（佐々木大輔騎手）が入った。

岩田望来騎手（ラヴァンダ＝１着）「道中から雰囲気良く進められていたので、あとは伸びてくれるだけだと思っていました。外枠でしたし、行く馬がいたら行かせてと、プラン通りの競馬ができたと思います。レースセンスのいい馬だと感じてます。逃げもできますし、操縦性が高いです。この馬の走りができたらＧ１でも通用すると思っています。応援していただけたらうれしいです」