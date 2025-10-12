CS»Ë¾å½é¤Î½é²ó¡Ö5ÅÀ¡×¡Ö5ÅÀ¡×µð¿Í¤ÈDeNA¤ÎÁÔÀäÂÇ¤Á¹ç¤¤¤Ë¥Õ¥¡¥óÁûÁ³¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÜ¤òÎ¥¤·¤¿·ä¤Ë¡Ä¡×
¡¡¥×¥íÌîµå¤Î¡Ö2025¡¡JERA¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¥»¡×¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÊS)¤¬12Æü¡¢¥·¡¼¥º¥ó2°Ì¤ÎDeNA¤¬ËÜµò¡¦²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÆ±3°Ì¡¦µð¿Í¤ò·Þ¤¨Âè2Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½é²ó¤Ë5ÅÀ¤º¤Ä¤òÃ¥¤¦ÁÔÀä¤ÊÂÇ¤Á¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥íÌîµå¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÈCS¤Ç½é²ó¤Ë5ÅÀ¤º¤Ä¤òÃ¥¤¤¹ç¤Ã¤¿¤Î¤Ï»Ë¾å½é¡£¤Ê¤ª¡¢½é²ó¤Ë5ÅÀ°Ê¾å¤òÃ¥¤Ã¤¿¤Î¤Ïº£²ó¤Î2ÅÙ¤ò´Þ¤á¤Æ7ÅÙ¤À¤±¤Ç¡¢16Ç¯¥»CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëSÂè4Àï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ç¹Åç¤¬DeNA¤«¤éÃ¥¤Ã¤¿6ÅÀ¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ïµð¿Í¤¬DeNAÀèÈ¯±¦ÏÓ¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤«¤éº´¡¹ÌÚ¤¬ÀèÆ¬ÃÆ¡¢Ãæ»³¤¬3¥é¥ó¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¤Î¸Í¶¿¤¬5ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤¦Å¬»þÂÇ¤ÈÂÇ¼Ô°ì½ä¤ÎÌÔ¹¶¤Ç360ÅÙÀÄ°ì¿§¤Î¥Ï¥Þ¥¹¥¿¤òÄÀÌÛ¤µ¤»¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¸Í¶¿¤«¤éº´Ìî¤¬µÕ½±¤Î2¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤È¡¢ÀÐ¾å¤¬3¥é¥ó¤òÊü¤Á»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤Ï½é²ó¤«¤éºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¡¡ÁÔÀä¤Ê½é²ó¤ÎÅÀ¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤Ë¡¢SNS¾å¤Ï¡Ö²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡©¡©¡©¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÜ¤òÎ¥¤·¤¿·ä¤Ë¡Ä¥¨¥°¤¤¡×¡Ö¥Ï¥Þ¥¹¥¿¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡ª¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÙ¤ì¤Æ»î¹ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤éÀ¨¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤Ê¤É¥×¥íÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Î¶Ã¤¤ÎÀ¼¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎCSÂè2Àï¤â½øÈ×¤«¤éÅÀ¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤Ë¡£³³¤Ã±ï¤Î3°Ì¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬2²ó¤ËÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÎ¢¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£3²ó¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¹ÈÎÓ¤Ë3¥é¥ó¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¤âÀ¶µÜ¹¬¤¬2ÅÀÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤òÊü¤Á1ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤ÎÂè1Àï¤Ï¥»¥Ñ¤È¤â¤Ë¥·¡¼¥º¥ó2°Ì¥Á¡¼¥à¤¬Àè¾¡¡£DeNA¤ÈÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï°ú¤Ê¬¤±°Ê¾å¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤ë¡£
¡¡¢¡¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡¢CS¤Ç¤Î½é²ó5ÆÀÅÀ°Ê¾å¢¡¡Ê´Ý¿ô»ú¤Ï²óÀï¡Ë
1974Ç¯¡¡¥Ñ¡¦¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¢¡¡¥í¥Ã¥Æ5ÅÀ¡ÊVSºåµÞ¡Ë
2007Ç¯¡¡¥»CS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈS¢¡¡ÃæÆü5ÅÀ¡ÊVSºå¿À¡Ë
2009Ç¯¡¡¥»CS¥»¥«¥ó¥ÉS¡¡¡ÃæÆü5ÅÀ¡ÊVSµð¿Í¡Ë
2016Ç¯¡¡¥»CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¤¡¡¹Åç6ÅÀ¡ÊVS¡¡DeNA¡Ë
2018Ç¯¡¡¥ÑCS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈS¡¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯5ÅÀ(
VSÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë
2025Ç¯¡¡¥»CS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈS¢¡¡µð¿Í5ÅÀ¡ÊVS¡¡DeNA¡Ë
2025Ç¯¡¡¥»CS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈS¢¡¡DeNA5ÅÀ¡ÊVSµð¿Í¡Ë