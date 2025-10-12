タレント上沼恵美子（70）が12日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」で、ある落語家の浮気を見抜いた過去を明かした。

仕事で海外に行った際の思い出を振り返り、「免税店でじーっとバッグを見てる噺家さんが居てて。もう完全に分かってん…これ奥さんに買うんじゃないな、と」とピンときたという。

上沼はイタズラ心で、その落語家の後ろに回り、「“女にですか？”って言うて通り過ぎたら、その噺家さん、2メートル飛んだな。ハッ！っと」と、驚いて飛び上がる姿を再現し、爆笑を誘った。

落語家は思わず「なんで分かったん？」と聞いてきたといい、「目で分かるねん。眼差しで」とズバリ。「奥さんにやったらその辺のわらび餅ぐらいのもんやわ。でもじーっと考えてるねん、15万ぐらいするバッグやったからね」と解説し、「それからその噺家さん、私に一目置くようになった。ふふふ…分かるんだよ」とニヤリとした。

他にも夫に浮気された女性本人から聞いた話として、「食事をしていて、この人不倫してるなとすぐに分かった、と。私（妻）を通り越して遠くを見てるんだって。どこ見てんの？っていう状況が1回の食事に3回ぐらいあるわけよ。旦那の不倫分かったのは、食事の時の眼差しだって」と忠告した。

「女と食事した前の晩のことを思いながら、嫁さんの肉じゃが食べてるのかな…。キーッ！」と、不誠実な男性の態度に怒りを示していた。