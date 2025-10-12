現在、2026年に開催が予定されているW杯に向けた欧州予選が行われており、12日にポルトガル対アイルランドの一戦が行われた。



試合はポルトガル代表が70%のボール支配率、総シュート数30本のスタッツが示すようにグループ首位のポルトガルがグループ最下位のアイルランドを攻め立てるゲームとなったが、後半アディショナルタイムまで得点が決まらない膠着したゲームとなった。





防戦一方だったアイルランドだが、守護神であるクィービーン・ケレハーが躍動。最終的に1-0で敗れたものの、5セーブを記録する素晴らしいパフォーマンスを披露し、75分にはクリスティアーノ・ロナウドのPKをストップしている。シュート自体は左に動いたケレハーの逆を突く正面に飛んだが、ケレハーは足を残しており、チームをピンチを防いだ。『talkSPORT』によると、ケレハーはポルトガル戦のロナウドのPKを含む直近7回のPKでは、4回のセーブを成功させているという。セーブ率は5割を超えた57%となっており、キッカーの前に立ちはだかる大きな壁となっている。リヴァプールではアリソン・ベッカーの高い壁を越えられず、今夏ブレントフォードに移籍したケレハー。新天地ではリーグ戦全試合に出場するなど、充実した時を過ごしている。