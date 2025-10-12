ポルトガル代表ロナウドの前に立ちはだかった大きな壁 アイルランド代表ケレハーがPKストップ。直近7回で4度目のセーブを記録
現在、2026年に開催が予定されているW杯に向けた欧州予選が行われており、12日にポルトガル対アイルランドの一戦が行われた。
試合はポルトガル代表が70%のボール支配率、総シュート数30本のスタッツが示すようにグループ首位のポルトガルがグループ最下位のアイルランドを攻め立てるゲームとなったが、後半アディショナルタイムまで得点が決まらない膠着したゲームとなった。
シュート自体は左に動いたケレハーの逆を突く正面に飛んだが、ケレハーは足を残しており、チームをピンチを防いだ。
『talkSPORT』によると、ケレハーはポルトガル戦のロナウドのPKを含む直近7回のPKでは、4回のセーブを成功させているという。セーブ率は5割を超えた57%となっており、キッカーの前に立ちはだかる大きな壁となっている。
リヴァプールではアリソン・ベッカーの高い壁を越えられず、今夏ブレントフォードに移籍したケレハー。新天地ではリーグ戦全試合に出場するなど、充実した時を過ごしている。
[速報] ロナウドの渾身シュートを阻止！https://t.co/Oy0luopNZl— アベマサッカー (@ABEMA_soccer) October 11, 2025
