2026年のW杯に向けた欧州予選が現在行われており、グループIではノルウェー対イスラエルの一戦が行われた。



先制したのはノルウェーだ。18分相手のオウンゴールを誘発してリードを得ると、27分にはチームのエースであるアーリング・ハーランドが2点目をゲット。前半のうちに再びオウンゴールから3点目を挙げ、前半を折り返す。



後半もノルウェーペースは変わらず、最終的にハーランドがハットトリックを達成し、ノルウェーが5-0でイスラエルを下した。





これにより、ノルウェーはグループIで6連勝。勝ち点18で首位に立っており、W杯出場に大きく前進した。この試合では2度PKを失敗してしまったハーランドだが、それでもハットトリックを達成している。これで代表46試合目にして51ゴールとなったが、『BBC』によると、代表での通算50ゴールに到達した最速の記録になったという。それまではイングランド代表のハリー・ケインの71試合で50ゴールが最も早い数字だったが、ハーランドがそれを大きく上回った。ハーランドの活躍もあり、ノルウェー代表は1998年フランス大会以来のW杯出場に近づている。当時はブラジルと同じグループAとなり、勝ち点5で2位通過。しかし、決勝トーナメント1回戦ではイタリアに1-0の惜敗となり、大会から姿を消している。そんな因縁もあってか、現在のグループIにはイタリア代表がいる。ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督率いるイタリア代表はすでに予選で1敗を喫しており、首位突破は厳しい状態となっている。