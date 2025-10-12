ÈÕÇ¯¤Ë¤ÏËÜÅÄ·½Í¤¤È¥Ü¥¿¥Õ¥©¥´¤Ç¶¦±é¤·¤¿¸µ¥³¡¼¥È¥¸¥Ü¥ï¡¼¥ëÂåÉ½FW¥«¥ë¡¼¡¡°úÂà¸å¤Ï¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¶È¤ò¥¹¥¿¡¼¥È
¸½Ìò»þÂå¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¸µ¥³¡¼¥È¥¸¥Ü¥ï¡¼¥ëÂåÉ½¤Î¥µ¥í¥â¥ó¡¦¥«¥ë¡¼»á¡£
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÏFW¤Ç¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼»þÂå¤Ï254»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ60¥´¡¼¥ë37¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£09-10¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢11-12¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ÏCLÀ©ÇÆ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÈÕÇ¯¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥Ü¥¿¥Õ¥©¥´¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎËÜÅÄ·½Í¤¤È¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¸µ¥³¡¼¥È¥¸¥Ü¥ï¡¼¥ëÂåÉ½FW¤ÏºòÇ¯¤Î2024Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¡£¤½¤Î¸å¤ÏÆÈ¼«¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖOume¡×¤òÀßÎ©¤·¤¿¤È¡ØtalkSPORT¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Ï¥«¥ë¡¼»á¤¬°é¤Ã¤¿¥³¡¼¥È¥¸¥Ü¥ï¡¼¥ë¤ÎÄ®¤«¤é¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÍÄ¤¤¤³¤í¤Ï¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¿©¤Ù¤¿µ²±¤¬¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¬²¿¤Ê¤Î¤«¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö(¥Á¥ç¥³¤Ï)¹â²Á¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢Çã¤¨¤ëÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆÃ¸¢¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×
¡ÖÇÀ²È¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¥Á¥ç¥³¤À¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤ÆÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â»ä¤¿¤Á¤ÏÀ¸»º¤ÎÂçÉôÊ¬¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤ÏËÍ¤Î¤è¤¦¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤â¤¤¤ë¤ó¤À¡×