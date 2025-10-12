¡Ú¥»£Ã£Ó¡Ûµð¿Í¡¦À¾´ÜÍ¦ÍÛ¤¬£±²ó£²¡¿£³¤òÌµ¼ºÅÀ¤Ç¥Ð¥ë¥É¥Ê¡¼¥É¤Ë·ÑÅê¡¡ÃæÂç¤ÎÆ±µéÀ¸¡¦ÀÐÅÄÍµ¤È¤ÎÅê¤²¹ç¤¤¤â
¢¡£²£°£²£µ¡¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥»¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¡Âè£²Àï¡¡£Ä£å£Î£Á¡½µð¿Í¡Ê£±£²Æü¡¦²£ÉÍ¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÀ¾´ÜÍ¦ÍÛÅê¼ê¤¬£´²ó¤«¤é£²ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¡¢£±²ó£²¡¿£³¤òÌµ¼ºÅÀ¡£¤µ¤é¤ËÁ°Æü£±£±Æü¤Ë¤âÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥ë¥É¥Ê¡¼¥É¤Ø¤Î·ÑÅê¤Ç£µ²ó¤Þ¤ÇÆ±ÅÀ¤Î¤Þ¤ÞÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡£µ¡½£µ¤Î£´²ó¤«¤éÀèÈ¯¡¦¸Í¶¿¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£¤Þ¤º¤Ï¤³¤Î²ó¤ÎÀèÆ¬¡¦»³ËÜ¤òÊá¼ÙÈô¡££·ÈÖ¡¦ÀÐ¾å¤Ï£±£µ£±¥¥í¤ÎÄ¾µå£±µå¤Çº¸Èô¡££¸ÈÖ¡¦ÎÓ¤Ï¥«¡¼¥Ö¤ÇÆó¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£
¡¡Æ±ÅÀ¤Î¤Þ¤Þ·Þ¤¨¤¿£µ²ó¤Ï¡¢ÀÐÅÄÍµ¤ÎÂåÂÇ¡¦³á¸¶¤òº¸Èô¡££±ÈÖ¡¦²ÜÌ¾¤Ë¤ÏÃæÁ°°ÂÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¡¢£²ÈÖ¡¦·¬¸¶¤ò£±£´£¹¥¥íÄ¾µå¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡££³ÈÖ¤Îº¸ÂÇ¼Ô¡¦º´Ìî¤ò·Þ¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£
¡¡£³ÈÖ¼ê¤Ç¥Ð¥ë¥É¥Ê¡¼¥É¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¡£¥Ð¥ë¥É¥Ê¡¼¥É¤Ï¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤«¤é»î¹ç¤Ç²ò¶Ø¤·¤¿¥µ¥¤¥É¥¹¥í¡¼¤ÇÅê¤¸¤Æ½éµå¤«¤é¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤òÃ¥¤¦¤Ê¤Éº´Ìî¤òº¸Èô¡£²¿ÅÙ¤â¥°¥é¥Ö¤ò¤¿¤¿¤¤¤¿¡£
¡¡£Ä£å£Î£Á¤âÀèÈ¯¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤¬½é²ó¤Ë£µ¼ºÅÀ¤Ç£±²ó¤ÇÁá´ü¹ßÈÄ¤È¤Ê¤ê¡¢£²ÈÖ¼ê¤ÇÀÐÅÄÍµ¤¬£µ²ó¤Þ¤ÇÅÐÈÄ¡£À¾´Ü¤ÈÀÐÅÄÍµ¤ÏÃæÂç»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¡£Åê¤²¹ç¤¤¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£