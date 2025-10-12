落馬しながら先頭でゴールを駆け抜けた馬が注目を浴びている。１２日の東京１０Ｒ・テレビ静岡賞（ダート１４００メートル＝１６頭立て）は、３番人気のノットファウンド（牝５歳、美浦・国枝栄厩舎、父ドゥラメンテ）がスタート直後に落馬。競走中止となったが、馬名の意味からＳＮＳでは様々な反応が寄せられている。

スタート直後に落馬したのは、ノットファウンドとコンビを組んだクリストフ・ルメール騎手。主人を失った同馬は最後方に置かれたが、外から気持ちよさそうに進出すると、３コーナー付近では早くも先頭へ。直線で内からワイワイレジェンドが迫ってくると再び加速して、そのままゴールに入った。ＪＲＡで発表されている馬名の意味は「見当たらない」。勝ち馬はワイワイレジェンドだが、鞍上が見当たらないまま１着で駆け抜けた。

ネット上のエラー表示でよく見られる「４０４ Ｎｏｔ Ｆｏｕｎｄ」の表記は、そのページがすでに存在しないことを意味している。ＳＮＳでは「ルメール落馬なんて珍しいな」「鞍上がノットファウンドしちゃったか」「スタート直後に”見つからない“馬名通りかよ」「不覚にも笑ってしまった」「ルメさんは無事だと良いけど…」「騎手が４０４ＮｏｔＦｏｕｎｄ…」「１着やん！」「文字通りルメールがノットファウンド」などの反応が寄せられている。