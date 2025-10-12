¾¾»³¹°Ê¿µ³¼ê¤¬Åìµþ£±£°£Ò¤ò¥ï¥¤¥ï¥¤¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÇÀ©¤·£Ê£Ò£ÁÇ¯´Ö£±£°£°¾¡Ã£À®¡¡¡Ö£Ç£±¤Ç¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡¾¾»³¹°Ê¿µ³¼ê¡á·ªÅì¡¦¥Õ¥ê¡¼¡á¤Ï¡¢£±£°·î£±£²Æü¤ÎÅìµþ£±£°£Ò¡¦¥Æ¥ì¥ÓÀÅ²¬¾Þ¡Ê£³ºÐ¾å£³¾¡¥¯¥é¥¹¡¢¥À¡¼¥È£±£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡á£±£¶Æ¬Î©¤Æ¡Ë¤Ç¥ï¥¤¥ï¥¤¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡Ê²´£´ºÐ¡¢·ªÅì¡¦Á°Àî¶³»Ò±¹¼Ë¡¢Éã¥À¥Î¥ó¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡Ë¤Ëµ³¾è¤·¾¡Íø¡££Ê£Ò£ÁÇ¯´Ö£±£°£°¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡££¶Ç¯Ï¢Â³£¶ÅÙÌÜ¤ÎÃ£À®¡£¸Íºê·½ÂÀµ³¼ê¤ËÂ³¤º£Ç¯£²¿ÍÌÜ¡£
¡¡¾¾»³¹°Ê¿µ³¼ê¡ÖÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Êº£Ç¯¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¡Ë£Ç£±¤â¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡Ê¥Ñ¥ó¥¸¥ã¥¿¥ï¡¼¤Ç£Î£È£Ë¥Þ¥¤¥ë£Ã¤ò¾¡Íø¡ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤À¤±¾¡¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¢ÇÏ¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê¼«¿ÈºÇÂ®¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç£±£°£°¾¡Ã£À®¡Ë¥Ú¡¼¥¹¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡££¶Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤¹¤¬ËèÇ¯Â³¤±¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥±¥¬¤Ê¤¯¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤Ê¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¸Íºêµ³¼ê¤È¤Ï£·¾¡º¹¡Ë¤Þ¤À¤Þ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¶á¤Å¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡££Ç£±¤Ê¤É¤Ç¤â·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×