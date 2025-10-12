モデルでタレントのアンミカが１２日までに自身のＳＮＳを更新。令和のカリスマ店員 を決める接客コンテスト「Ｓｔａｆｆ ｏｆ ｔｈｅ ｙｅａｒ ２０２５」に参加した際の衣装姿が話題を呼んでいる。

アンミカはインスタグラムに「全国２２３万人以上の応募の中から、“令和のカリスマ店員” を決める接客コンテスト【Ｓｔａｆｆ ｏｆ ｔｈｅ ｙｅａｒ ２０２５】の審査員長を務めてまいりましたよ 全身、 ＠ｅｍｉｌｉｏｐｕｃｃｉ のドレスとスカーフ、スパッツを着用し、ウエストには今年旬なフリンジベルトをあしらって」とつづり、紫色や茶色などが基調となったドレスにフリンジベルトをつけ、頭にスカーフをまいた姿を披露した。

さらに「アンバサダーであるミキティと、模擬審査で演技をしてくれたスペシャルゲストのコットン、スパイク、相席スタートの皆さん、審査員のペコちゃん、秋山恵倭子さん、軍地彩弓さんと」と紹介し、２ショットや集合写真を披露した。

この投稿にファンからは「足が長くて腰高なミカさん！！サイケなスタイルもカッコよくキマってますね」「この格好アンさんしか着こなせないですよ」「今年も最高でした！常にかっこいいです！ありがとうございました！」「サイケなプッチのお衣装がすごくお似合いです」などの声が寄せられている。