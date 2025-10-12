¥í¡¼¥é¤¬¡Ö¤ªÊÆ¤Î¼ý³Ï¤¹¤ë¡×ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡¡¤½¤Î»Ñ¤Ë¡ÖBeautiful¡×¡Ö¤È¤Ó¤Ã¤¤êÈþÌ£¤·¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥í¡¼¥é¡Ê35¡Ë¤¬¡¢12Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÊÆ¤ò¼ý³Ï¤¹¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥í¡¼¥é¤¬¡Ö¤ªÊÆ¤Î¼ý³Ï¤¹¤ë¡×ÍÍ»Ò
¡¡¥í¡¼¥é¤Ï¡ÖIt¡Çs harvest season¡¡¤ªÊÆ¤Î¼ý³Ï¤Î»þ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤Ç°ð¤Î´Ö¤«¤é´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ï¤¡¤¡ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ªÊÆ¤Î½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¤Ã¤È°¦¾ð¹þ¤á¤Æ°é¤Æ¤¿¤ªÊÆ¤È¤Ó¤Ã¤¤êÈþÌ£¤·¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¡×¡ÖBeautiful¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥í¡¼¥é¤¬¡Ö¤ªÊÆ¤Î¼ý³Ï¤¹¤ë¡×ÍÍ»Ò
¡¡¥í¡¼¥é¤Ï¡ÖIt¡Çs harvest season¡¡¤ªÊÆ¤Î¼ý³Ï¤Î»þ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤Ç°ð¤Î´Ö¤«¤é´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ï¤¡¤¡ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ªÊÆ¤Î½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¤Ã¤È°¦¾ð¹þ¤á¤Æ°é¤Æ¤¿¤ªÊÆ¤È¤Ó¤Ã¤¤êÈþÌ£¤·¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¡×¡ÖBeautiful¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£