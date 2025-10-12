タレントの小島瑠璃子が、約2年半ぶりに芸能活動を再開することを発表しました。

【映像】金髪姿の小島瑠璃子

小島は10月12日、Instagramを更新し、「およそ2年半にわたって、芸能活動をおやすみさせていただいておりましたが、本日より活動を再開させていただきます」「2年半前、株式会社ホリプロを退社し、活動をおやすみさせていただいておりました。復帰にあたり、様々な方々にもご相談させていただきましたが、最終的に個人で活動していくことにいたしました」と報告。

続けて、「これから、たくさんの方々のお力添えをいただきながら、家族とも支え合い、精一杯頑張っていきたいと思っております。応援いただいている皆様にこれからも、元気な姿で活動していく様子をお届けできたら嬉しいです。今後ともどうぞよろしくお願いいたします」と、ファンに向けメッセージをつづっています。

この投稿にファンからは、「復帰おめでとうございます。ご活躍楽しみにしております」「おかえりなさい。無理せず頑張ってくださいね」などのコメントが寄せられています。

小島は2022年8月に中国に留学することを発表し、2023年2月に所属事務所を退社していました。2025年7月には約5カ月ぶりにInstagramを再開し、近況を報告していました。（『ABEMA NEWS』より）