¡Ú¿·ÇÏ/Åìµþ4R¡Û10ÈÖ¿Íµ¤¤ÎÉúÊ¼¥ì¥¤¥ª¥Ö¥Õ¥¡¥¤¥¢¤¬ÇÈÍð¤ò±é½Ð
¡¡10·î12Æü¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿4R¡¦2ºÐ¿·ÇÏÀï¡Ê¥À1300m¡Ë¤Ï¡¢ÆâÅÄÇî¹¬µ³¾è¤Î10ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥ì¥¤¥ª¥Ö¥Õ¥¡¥¤¥¢¡Ê²´2¡¦Èþ±º¡¦²ÃÆ£»ÎÄÅÈ¬¡Ë¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£¥¯¥Óº¹¤Î2Ãå¤Ë1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¬¥¤¥¹¥È¥é¥¤¥Ò¡Ê²´2¡¦·ªÅì¡¦¹âÌøÂçÊå¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¥¢¥¯¥í¥¹¥á¥â¥ê¥¢¡ÊÌÆ2¡¦Èþ±º¡¦ÅÄÅç½ÓÌÀ¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:20.8¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡2ÈÖ¿Íµ¤¤Ç¸Íºê·½ÂÀµ³¾è¡¢¥¹¡¼¥Û¡Ê²´2¡¦Èþ±º¡¦¾å¸¶Í¤µª¡Ë¤Ï¡¢7ÃåÇÔÂà¡£
¡¡ÆâÅÄÇî¹¬µ³¾è¤Î10ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥ì¥¤¥ª¥Ö¥Õ¥¡¥¤¥¢¤¬ÇÈÍð¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£Æ»Ãæ¤ÏÃæÃÄ¥¤¥ó¤òÄÉÁö¡£¥í¥¹¤Î¤Ê¤¤Î©¤Á²ó¤ê¤ò¸«¤»¡¢Ä¾Àþ¤À¤±³°¤Ø»ý¤Á½Ð¤¹¶¥ÇÏ¤Çº¹¤·µÓ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÎÏ¶¯¤¤¿¤Ó¤ò¸«¤»¤Æ¤Îº¹¤·ÀÚ¤êV¡£ÄãÉ¾²Á¤òÊ¤¤·¤Æ·ãÁö¤·¤¿¡£
¥ì¥¤¥ª¥Ö¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¡1Àï1¾¡
¡Ê²´2¡¦Èþ±º¡¦²ÃÆ£»ÎÄÅÈ¬¡Ë
Éã¡§¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¥º¥Ç¥¤
Êì¡§¥ª¥ó¥¯¡¼¥é¥ó
ÊìÉã¡§¥¸¥ã¥¹¥¿¥¦¥§¥¤
ÇÏ¼ç¡§KH¥ì¡¼¥·¥ó¥°
À¸»º¼Ô¡§»³ÅÄÀ¯¹¨