¿ù±ºÂÀÍÛ¡Ö´é¤¬Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¤Î½ÐÍè»öÌÀ¤«¤¹¡¡¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë¡È¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¡É
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ(44)¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦½ÐÍè»ö¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¿ù±º¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ù¥Ó¡¼¡¦¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤¿¤Þ¤Ò¤è¡¡Family¡¡Park¡¡2025¡×Æâ¤Ç¡¢¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤ÈºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¤¬»°ÃË¤Î¹¬¶õ¡Ê¤³¤¢¡Ë¤µ¤ó¡¢º£Ç¯8·î¤Ë¤ÏÂè5»Ò¤È¤Ê¤ë¼¡½÷¡¦Ì´¶õ¤µ¤ó¤ò¤Ä¤ì¤Æ¤ªÇ¦¤Ó¤ÇÍè¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼½ªÎ»¸å¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤¤¤¿¿ù±º¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤Þ¤Ò¤èFamilyPark2025¤â¤Î¤¹¤´¤¤¤ªµÒÍÍ¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÍè¾ì¼Ô¤Ë´¶¼Õ¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö´ÑµÒÀÊ¤ËÅÓÃæ¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¿Æ»Ò¤¬¤¤¤Æ¡¢¸«¤¿½Ö´Ö¡¢°ì½Ö¤Çµ¤¤Å¤¤¤¿£÷¥Î¥ó¤È¥æ¥á¤È¥³¥¢¤ä¤ó¡ª¡ª¥µ¥×¥é¥¤¥º²á¤®¤Æ´é¤¬Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿£÷¥Þ¥¸¤Ç¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿£÷¡×¤È¶Ã¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£