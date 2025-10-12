タレントの小島瑠璃子さん（31）が12日、自身のインスタグラムを更新し、約2年半ぶりに芸能活動を再開することを報告。今後の活動への意気込みをコメントしました。

インスタグラムで小島さんは“活動再開のご報告”と題し、「およそ2年半にわたって芸能活動をおやすみさせていただいておりましたが、本日より活動を再開させていただきます」と発表。

また、活動を休止していた期間を振り返り「2年半前、株式会社ホリプロを退社し、活動をおやすみさせていただいておりました。復帰にあたり、様々な方々にもご相談させていただきましたが、最終的に個人で活動していくことにいたしました」と説明。

今後については「ホームページなどは開設中となりますので、準備が出来次第、改めて発信させていただきます」とコメントしました。

続けて、小島さんはファンに向けて「これから、たくさんの方々のお力添えをいただきながら、家族とも支え合い、精一杯頑張っていきたいと思っております。フォロワーの皆様からも温かい励ましのコメントをいただき、いつも力をもらっています。本当にありがとうございます。応援いただいている皆様にこれからも、元気な姿で活動していく様子をお届けできたら嬉しいです」とメッセージを送りました。