冬限定の香り♡「檸檬堂 冬の香る柚子とレモン」で楽しむやさしい時間

寒さが深まる季節にぴったりの、心も温まる一本が登場です。コカ･コーラシステムが展開する「檸檬堂」から、冬限定の新作「季節の檸檬堂 冬の香る柚子とレモン」が発売されます。高知県産柚子の果皮エキスを使用し、ふわっと広がる華やかな香りと、レモンの爽やかな酸味が絶妙なバランス♡冬の食卓やおうち時間を、上品に彩る限定フレーバーです。

冬限定「檸檬堂 冬の香る柚子とレモン」登場

“季節を楽しむ”をテーマにした「季節の檸檬堂」シリーズから、この冬だけの特別な味わいが登場。

冬を代表する柑橘・柚子とレモンを掛け合わせた爽やかな香りが特徴です。高知県産のユズピールエキスを使用し、柚子の上品な香りとレモンのすっきりとした酸味が織りなすハーモニー。

アルコール分は4％で飲みやすく、冬の食事にもぴったり。お酒が苦手な方にもおすすめのやさしい口当たりです。

冬の情緒を感じるパッケージデザイン

価格：350ml・160円（税抜）



パッケージには雪の結晶や南天、柚子をモチーフにしたあしらいをデザイン。和のぬくもりと冬の情緒を感じさせる上品な仕上がりで、食卓にも映えるデザインです。

家族や友人と過ごす冬のひとときに、手に取るだけで気分が華やぐ一本。軽やかな飲み口と爽やかな香りで、寒い夜も心地よい時間を演出します♪

原材料：レモン、ユズピールエキス、スピリッツ、食塩、果糖ぶどう糖液糖（国内製造）／炭酸、香料、酸味料、酸化防止剤（ビタミンC）

アルコール分：4％

果汁率：6％

発売日：2025年10月20日（月）

販売地域：全国

冬のご褒美にぴったりな一本♡

寒い季節の食卓や、ほっとひと息つきたい夜に寄り添う「檸檬堂 冬の香る柚子とレモン」。

華やかな柚子の香りと、爽やかなレモンの酸味が調和した冬限定の味わいは、自分へのご褒美にも、大切な人との団らんにもぴったりです。

季節の移ろいを感じながら、檸檬堂が贈る冬だけの特別な時間を楽しんでみてはいかがでしょうか。