ÃæÅÄµ×Èþ´ÆÆÄ¤¬Éüµ¢¤ÎSAGAµ×¸÷¤¬³«Ëë2Ï¢ÇÔ2»î¹çÏ¢Â³¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡Ä¡¡18Æü¡¢ËÜµòÃÏ½éÀï¤Îº´²ì¤ÇºÆÈ¯¿Ê¤Ø¡Ú¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëSV¥ê¡¼¥°½÷»Ò¡Û
¡¡¢¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¦ÂçÆ±À¸Ì¿SV¥ê¡¼¥°½÷»Ò¡¡NECÀîºê3¡½0SAGAµ×¸÷¡Ê12Æü¡¢Àîºê»Ô¡¦ÅìµÞ¥É¥ì¥Ã¥»¤È¤É¤í¤¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¸µÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤ÎÃæÅÄµ×Èþ´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëSAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢Å¨ÃÏ¤ÇºòÇ¯½àÍ¥¾¡¤ÎNECÀîºê¤È¤Î³«Ëë2ÀïÌÜ¤ËÄ©¤ß0¡½3¡Ê20¡½25¡¢22¡½25¡¢20¡½25¡Ë¤ÇÇÔ¤ì³«Ëë2Ï¢ÇÔ¡£11Æü¤Î³«ËëÀï¤ËÂ³¤¯¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼¡Àï¤Ï18Æü¤ËSAGA¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë´¢Ã«¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢¥Û¡¼¥à¤Î³«ËëÀï¤ËÎ×¤à¡£
¡¡¼ç¾¤Ç¥»¥Ã¥¿¡¼¤Î±É³¨Î¤¹á¤¬¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÆþ¤êÄ©¤ó¤ÀÂè1¥»¥Ã¥È¡ÊS¡Ë¤Ï¡¢º£²Æ¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ4¶¯Æþ¤ê¤·¤¿º´Æ£½ÊÇµ¤ä¥Ì¥ï¥«¥í¡¼¥ë¡¦¥·¥ë¥Ó¥¢¡¦¥Á¥Í¥í¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¹¶·â¤Ë¶ì¤·¤ßÍî¤È¤·¤¿¡£Âè2S¤Ï¹¬Àè¤è¤¯2ÅÀ¤òÀè¹Ô¤â¡¢º´Æ£¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ç¤¹¤°¤µ¤ÞÆ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¡¢ÃæÅçºé°¦¤äÆüËÜÂåÉ½¤ÎËÌÁë°¼²»¤ÎÆÀÅÀ¤Ê¤É¤Ç¶¥¤ê¹ç¤Ã¤¿¤¬½ªÈ×¤ËÆÍ¤Êü¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Âè3S¤Ï½øÈ×¤ËÏ¢Â³¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ê¿»³»íÕÁ¤ä¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¦¥µ¥à¥Ç¥£¤ÎÆÀÅÀ¤Ê¤É¤ÇÇ´¤ê¤òÈ¯´ø¡£¸ß¤¤¤Ë¾ù¤é¤ºÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¤¹ç¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬16¡½16¤«¤é3Ï¢Â³¼ºÅÀ¤òµÊ¤¹¤Ê¤É¤·¤Æ²¡¤·ÀÚ¤é¤ì¤¿¡£
¡¡10¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤ëÃæÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢Á°²ó¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡Ê¸½SV¥ê¡¼¥°¡Ë¤ò3ÅÙ¡¢Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ò4ÅÙÀ©ÇÆ¡£²ù¤·¤¤³«ËëÏ¢ÇÔ¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¡¢ÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë¾ï¾¡¥Á¡¼¥àÉü³è¤Ø¤ÎÎÈ¤È¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡2¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿ÂçÆ±À¸Ì¿SV¥ê¡¼¥°½÷»Ò¤Ï14¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¡£Íè½Õ¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç44»î¹ç¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì8¥Á¡¼¥à¤¬¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¡£